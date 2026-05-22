Roberts interpretează un român care a emigrat în Statele Unite în perioada comunistă și care revine în țară după zeci de ani petrecuți peste Ocean. Actorul spune că a acceptat rolul fără ezitare.

Eric Roberts: „Pentru că este în România. Iubesc țara voastră. Iubesc oamenii voștri. Poate că sunt cei mai calzi oameni pe care i-am întâlnit vreodată ca întreg popor.”

Filmul își propune să aducă în prim-plan realitățile și provocările generației tinere, iar colaborarea cu Eric Roberts reprezintă o experiență specială pentru actorii români implicați în proiect, care se declară încântați să lucreze alături de un nume consacrat al cinematografiei internaționale.

Interviul integral poate fi urmărit în materialul video atașat.