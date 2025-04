Jennifer Lopez vine în România. Când și unde va concerta superstarul pop

Jennifer Lopez vă ajunge în Capitală pe 27 iulie, după show-ul programat în Varșovia. Anunțul a fost făcut pe conturile oficiale ale artistei, într-un mesaj adresat tuturor fanilor săi.

„Pentru toți fanii mei internaționali, voi susține câteva concerte selecte în această vară. Abia aștept să revin pe scenă și să vă revăd pe toți. A trecut prea mult timp!", a transmis J.Lo pe Instagram.

Turneul „Up All Night Live” debutează pe 1 iulie 2025 în Antalya, Turcia, și include show-uri în orașe precum Madrid, Barcelona, Istanbul, Budapesta și Erevan.

Jennifer Lopez, cunoscută și sub numele de J.Lo, este una dintre cele mai influente figuri din industria muzicală. Actriță, cântăreață, dansatoare, producătoare și antreprenoare, Lopez a debutat în anii '90 și a cunoscut un succes fulminant odată cu lansarea primului său album în 1999, care a inclus hituri precum „If You Had My Love” și „Waiting for Tonight”.

De atunci, artista a vândut peste 80 de milioane de discuri la nivel global și a jucat în numeroase filme. Cel mai probabil, spectacolul de la București va avea loc pe Arena Națională, însă nu au început încă discuțiile cu Primăria Capitalei pentru închirierea spațiului.

