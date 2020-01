Rochii spectaculoase pe covorul roșu de la Globurile de Aur. JLo a stârnit comentarii

Elegantă ca întotdeauna, Nicole Kidman a făcut senzaţie. Ea şi soţul ei, Keith Urban, au fost un cuplu "cu stil" pe covorul roşu.

Şi Scarlett Johansson, nominalizată pentru rolul din Poveste despre căsnicie, s-a asortat spectaculos pe covorul întins pentru staruri, purtând o rochie semnată Vera Wang. A venit împreună cu logodnicul ei Colin Jost.

Cate Blanchet a cules, la rândul ei, aprecieri, chiar dacă a ales o rochie neobişnuită, galben pal.

Billy Porter a vrut, cu siguranţă să şocheze, când şi-a făcut apariţia într-un costum alb completat cu o lungă trena cu pene şi o poşetă neagră.

Helen Mirren, nominalizată pentru rolul din Ecaterina cea mare, a fost o apariţie cu adevărat imperială într-o rochie Dior de un roşu burgundy.

Gwyneth Paltrow a optat pentru o rochie de shifon, transparentă, iar Jennifer Aniston a arătat șic într-o rochie neagră, de o simplitate desăvârşită, creaţie Christian Dior.

Zoey Deutch, starul din Politicianul, serialul care combină drama cu comedia a strălucit într-o ţinută Fendi, galbenă, asortată cu mai bine de 100 de carate de diamante şi safire.

Iar Joey King a purtat o ţinută alb negru, hipnotizatoare, inspirată de modele care pot fi găsite în natură.

Ţinuta aleasă de Jennifer Lopez, o rochie Valentino, asortată cu o fundă uriaşa aurie, a fost îndelung comentată pe reţelele de socializare, cu păreri împărţite.

