Jack Nicholson, apariție rară la un eveniment din New York. Actorul nu mai fusese văzut public din 2023. VIDEO

Jack Nicholson a fost unul dintre numeroasele celebrități din public. El stătea în sală lângă Will Ferrell, Robert De Niro, Blake Lively și Ryan Reynolds, scrie New York Post.

Starul din „The Shining” a introdus un număr muzical al lui Adam Sandler. După ce camera de filmat s-a mutat la Sandler, acesta a spus: „Să-l aplaudăm pe Jack, baby! Jack, baby, în seara asta!”

Actorul din „One Flew Over The Cuckoo’s Nest” a fost prezent și la aniversarea de 40 de ani a „SNL” de acum un deceniu.

Emisiunea a celebrat 50 de ani de difuzare cu un special de trei ore intitulat „SNL50: The Anniversary Special”, pe 16 februarie.

Înainte de „SNL50”, una dintre ultimele apariții publice ale lui Jack Nicholson a fost acum doi ani, când a fost fotografiat la un meci de baschet în mai 2023. El era împreună cu fiul său, Ray Nicholson, în vârstă de 32 de ani, urmărind meciul dintre Lakers și Denver Nuggets la Crypto.com Arena din Los Angeles.

Profimedia

Câștigătorul premiului Oscar a avut o viață discretă după ultima sa apariție în comedia romantică „How Did You Know” din 2010, cu Paul Rudd, dar fiica sa a distribuit o fotografie cu el în ianuarie 2025.

James L. Brooks, care l-a regizat pe Nicholson în „Terms of Endearment”, „Broadcast News”, „As Good as It Gets” și „How Do You Know”, a spus pentru People în 2023 că păstrează legătura cu Nicholson și nu este sigur că acesta s-a retras.

În ianuarie 2023, prietenii actorului și-au exprimat îngrijorarea față de stilul său de viață solitar, spunând că sunt îngrijorați de cum va evolua situația. Atunci, câștigătorul premiului Oscar nu mai fusese văzut în public de trei ani.

