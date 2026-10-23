În această seară, pe scena de la Vocea României vor urca concurenți la care nimeni nu se va aștepta: „Simt că o iau de la zero. Îmi dau un restart onest. Nu sunt vedetă, sunt un simplu concurent și am venit să-mi încerc șansa la Vocea României” – vom afla cui îi aparține această replică în doar câteva ore, de la 20:30, la PRO TV.

Printre surprizele ediției se numără și Cabral, care va urca pe scena Vocea României în postura de concurent, spre uimirea tuturor. Momentul său va stârni reacții imediate, iar Theo Rose va fi prima care îl va recunoaște: „E Cabral! Asta da surpriză!”.

„S-au simțit emoțiile din glasul lui – dovadă că și după peste 20 de ani de televiziune, vii aici, la Vocea României, și tot te copleșesc emoțiile. Mă bucur foarte tare că se întorc Băieți buni!”, va spune Smiley.

Surprizele nu se opresc aici! Un alt concurent va reuși să întoarcă toate cele patru scaune și îi va impresiona pe antrenori printr-o interpretare care îi va transporta într-o altă lume. Smiley va remarca vocea caldă a acestuia, în timp ce Tudor Chirilă va mărturisi că prestația l-a făcut să intre într-o stare de melancolie și să se lase purtat de emoția momentului: „Eram pierdut, eram transportat într-o altă lume, în alte gânduri”. „Ai știut să te arăți prin ceea ce cânți”, îi va spune Theo, subliniind autenticitatea interpretării.

Patru scaune întoarse, antrenori cuceriți și alegeri care vor ține publicul cu sufletul la gură. Nu ratați o nouă ediție Vocea României, în această seară, de la 20:30, la PRO TV! Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.