„Violenţa în şcoli este inacceptabilă. Protejarea vieţii şi integrităţii copiilor şi profesorilor reprezintă o obligaţie fundamentală a statului. Gravitatea incidentelor recente din unităţile de învăţământ impune un răspuns instituţional ferm, coordonat şi imediat. Şcoala trebuie să rămână un spaţiu al educaţiei şi al siguranţei, nu un loc în care elevii şi cadrele didactice sunt expuşi ameninţărilor, agresiunilor sau unor acte de violenţă extremă”, transmite procurorul general după ce un elev a atacat cu maceta doi colegi la un liceu din Piteşti, iar la Bistriţa, un elev de 13 ani a atacat şi rănit cu cuţitul un alt elev şi o profesoară.

Procurorul General atrage atenția asupra gravității incidentelor violente recente din unitățile de învățământ și afirmă că protejarea vieții și integrității elevilor și cadrelor didactice reprezintă o obligație fundamentală a statului.

De asemenea, Cristina Chiriac transmite faptul că susține iniţiativa Guvernului privind consolidarea cooperării dintre Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educaţiei şi instituţiile responsabile de protecţia minorilor, pentru identificarea timpurie a riscurilor, prevenirea faptelor grave şi intervenţia eficientă în limitele competenţelor legale.

„O atenţie deosebită trebuie acordată ameninţărilor formulate în mediul online, manifestărilor de extremism, accesului la obiecte periculoase şi oricăror indicii concrete privind pregătirea unor acte de violenţă. În acelaşi timp, intervenţia autorităţilor trebuie să respecte drepturile minorilor, prezumţia de nevinovăţie şi principiul proporţionalităţii. Fermitatea în aplicarea legii nu exclude prevenţia, educaţia şi sprijinul psihologic. Dimpotrivă, acestea trebuie să funcţioneze împreună. Siguranţa în şcoli nu este opţională. Este o obligaţie a statului şi un drept al fiecărui copil şi profesor”, mai adaugă Cristina Chiriac.

Procurorul General subliniază că intervenția autorităților trebuie să se desfășoare cu respectarea drepturilor minorilor, a prezumției de nevinovăție și a principiului proporționalității. Aplicarea fermă a legii trebuie completată prin măsuri de prevenție, educație și sprijin psihologic, care să contribuie la reducerea riscului de producere a unor noi incidente.

În final, acesta reafirmă că siguranța în școli reprezintă atât o obligație a statului, cât și un drept al fiecărui copil și cadru didactic, iar semnalele de alarmă privind posibile acte de violență nu trebuie ignorate până la producerea unor tragedii.

Violența din școli, și pe agenda Guvernului

Premierul Luca Niculescu a convocat, vineri, de la ora 9.00, o şedinţă de lucru pe tema siguranţei în şcoli, în urma incidentelor grave din şcoli, din ultimele zile, de la Bistriţa şi Piteşti, potrivit News.ro.

Şedinţa are loc în contextul a două incidente grave care au avut loc săptămâna aceasta în şcolile din România.

Luni, într-o şcoală din Bistriţa, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un briceag o profesoară şi un elev, încercând să facă rău unui băiat pe care-l considera indian. Joi, un elev de 15 ani a atacat un coleg cu o macetă şi a agresat un altul, într-un liceu din Piteşti.

Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a declarat că „şcolile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte”, referindu-se la cele două atacuri cu arme albe înregistrate în această săptămână în unităţi de învăţământ din Bistriţa şi Piteşti.

El consideră că elevii şi profesorii trebuie să se simtă în siguranţă şi anunţă că va cere suplimentarea numărului de paznici.