Taylor Winters, în vârstă de 42 de ani, s-a născut femeie, în România, dar s-a simțit întotdeauna „ca un băiat". S-a mutat în Marea Britanie acum nouă ani și a început tranziția la 34 de ani, cu testosteron. A găsit „emoționant" să îi crească barbă și să îi scadă vocea, iar după operația de mastectomie s-a simțit „întreg", arată New York Post.

Înainte de a începe tranziția, a decis să își înghețe ovulele și a început procedura FIV, care a costat peste 9.000 de dolari, împreună cu soția sa Chloe, în vârstă de 33 de ani, în februarie 2026. Au folosit un donator de spermă și ovulele congelate ale lui Taylor înainte să devină transgender, în martie 2026.

Cuplul a primit vestea la a doua rundă de fertilizare in vitro, în mai 2026, și așteaptă o fetiță la începutul anului viitor. În viitor, plănuiesc să folosească ovulele lui Chloe, pentru ca fiecare să aibă un copil biologic „al lui”.

Chloe, manager de social media din Watford, Hertfordshire, a declarat: „A trebuit să începem cu hormoni câteva săptămâni înainte de a putea începe efectiv procedura FIV. Prima rundă nu a funcționat și a trebuit să aștept să-mi revină ciclul și să încep din nou hormonii. După prima rundă, am fost ambii devastați, dar foarte hotărâți să nu lăsăm să treacă mult timp și să încercăm din nou. La 11 zile după, pe la ora 5 dimineața, nu puteam dormi. Ne-am trezit și am spus: «hai să facem testul». A fost uimitor, mai ales după vestea devastatoare din prima încercare."

Taylor a crescut „în Transilvania”

Taylor, crescut în Transilvania, România, le-a spus părinților că este băiat încă de la cinci ani, își tundea părul, refuza să poarte fuste și încerca să „facă pipi ca un băiat" – iar părinții l-au susținut. S-a mutat în Germania în 2014, apoi în Marea Britanie în 2015, unde a început să caute informații despre tranziție, cunoscând-o pe Chloe în 2016. După evaluări psihologice, a început testosteronul în noiembrie 2017. A suferit o mastectomie în octombrie 2019 și o histerectomie în noiembrie 2023.

„A fost un sentiment atât de eliberator. A fost uimitor să nu mai trebuiască să-mi ascund pieptul – să merg la plajă și să nu port sutien", a spus el.

Acum, Taylor și Chloe așteaptă primul copil în ianuarie 2027. „Din perspectiva mea, am vrut întotdeauna copii biologici, dar nu am vrut să fiu însărcinat. Folosim ambele noastre ovule pentru a întemeia o familie, astfel încât fiecare să avem o legătură biologică", a spus Taylor.

Chloe, însărcinată în 24 de săptămâni, a declarat: „Mi-am dorit întotdeauna o familie a mea, încă de mică. Faptul că avem copii biologici ni se pare firesc, așa cum este pentru multe cupluri – nu suntem diferiți. Faptul că FIV este o opțiune pentru noi este o binecuvântare. Poți avea o relație sănătoasă și fericită dacă ești transgender.”

Ea a adăugat: „Este frumos să vezi burtica crescând în fiecare săptămână și am înregistrat-o practic la fiecare două săptămâni. A fost o mare bucurie să vedem schimbările, bătăile inimii bebelușului și toate ecografiile. A fost o călătorie minunată până acum. Suntem foarte entuziasmați să fim părinți noi.”

Cuplul și-ar dori apoi un al doilea copil, folosind ovulele lui Chloe și același donator de spermă. „Pentru mine, am fost acolo sprijinind-o, am fost la fiecare programare și am susținut-o cât am putut. Ea trece prin asta, este minimul ce pot face. Sentimentul de a ne ține fetița în brațe pentru prima dată va fi pur și simplu uimitor", a spus Taylor.