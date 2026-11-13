Faptele s-ar fi petrecut în urmă cu trei săptămâni, la domiciliul bărbatului, iar polițiștii au fost sesizați la începutul acestei săptămâni de o rudă a fetei.

„Din cercetările efectuate a reieșit faptul că, în urmă cu aproximativ trei săptămâni, bărbatul ar fi agresat sexual, în repetate rânduri, o minoră de 13 ani, la domiciliul său din comuna Costești. La data de 9 noiembrie 2026, polițiștii au fost sesizați cu privire la aceste fapte, fiind demarate de îndată verificări pentru stabilirea situației de fapt”, au precizat reprezentanții IPJ Vâlcea.

Pe numele bărbatului, polițiștii au deschis dosar penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, iar în urma probatoriului administrat au dispus reținerea lui pentru viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată, și agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Bărbatul urmează să fie prezentat instanței în cursul zilei de vineri, pentru dispunerea de măsuri preventive.