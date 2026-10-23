Pedepse exemplare și condamnări în masă pentru clanurile care s-au măcelărit pe străzile din Urziceni

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
62518841
Poliția Română

Tribunalul Ialomița i-a găsit vinovați pe toți cei 40 de inculpați trimiși în judecată în dosarul conflictului armat din municipiul Urziceni, soldat cu doi morți.  

autor
Mihai Niculescu

Autorul focurilor de armă mortale a fost condamnat la detenție pe viață, în timp ce alți opt inculpați au primit pedepse de cel puțin 20 de ani de închisoare, cu maximul atingând 29 și, respectiv, 26 de ani, precizează magistrații într-un comunicat al Parchetului Curții de Apel București.

Potrivit rechizitoriului, conflictul a pornit de la o stare de tensiune mai veche între două familii din județele Prahova și Ialomița. Deși una dintre părți a propus o cale de înțelegere, membrii celeilalte familii au refuzat, deplasându-se cu mai multe autoturisme la Urziceni pentru o confruntare directă. Ambele grupuri s-au înarmat dinainte cu arme de foc letale și neletale, bâte, topoare, răngi, cuțite și macete.

La data de 8 februarie 2025, în jurul orei 17:00, cele 40 de persoane s-au confruntat pe străzile orașului, într-o acțiune calificată de anchetatori drept „justiție privată”. În urma violențelor, două persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost rănite, patru dintre ele prin împușcare (două dintre victime aflându-se în pericol de moarte, potrivit anchetatorilor). După incident, doi dintre inculpați au ascuns armele folosite pentru a împiedica aflarea adevărului. Instanța a reținut că atât omorul, cât și tentativele de omor au fost comise cu premeditare, arată sursa citată.

Pedepsele au fost individualizate în funcție de rolul fiecăruia. Din grupul care s-a deplasat la Urziceni (19 inculpați), cel care a tras focuri de armă letale, provocând cele două decese, a primit detențiune pe viață. Alți 18 inculpați au fost condamnați la pedepse cuprinse între 19 ani și 4 luni și 29 de ani de închisoare, pentru complicitate la omor calificat și tentativă de omor calificat, prin asigurarea sprijinului moral și întărirea hotărârii infracționale. Dintre aceștia, doi au fost condamnați și ca autori ai unor tentative de omor: unul a tras cu o armă cu alice asupra a două persoane, rănindu-le, iar celălalt a lovit un bărbat în zona capului cu o macetă.

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În ceea ce privește grupul advers (21 de inculpați), cel care a tras cu pistolul spre celălalt grup a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor, tulburarea ordinii publice și sustragere de probe. Cinci complici ai acestuia au primit pedepse între 11 ani și 8 luni și 14 ani și 4 luni de închisoare, iar 14 inculpați majori, vinovați de tulburarea ordinii și încăierare, au fost condamnați la pedepse cuprinse între 4 ani și 8 luni și 6 ani și 8 luni. Pentru singurul inculpat minor la data faptelor, instanța a dispus măsura educativă a asistării zilnice pe o durată de 5 luni.


Pe lângă pedepsele privative de libertate, instanța a dispus confiscarea armelor, muniției și a obiectelor folosite în conflict, menținând totodată măsurile preventive. Au fost menținute și măsurile asigurătorii pentru repararea prejudiciului: indisponibilizarea bunurilor prezente și viitoare ale autorului omorului și ale celor 18 complici ai săi, până la concurența sumei de 13 milioane de euro, respectiv ale celui de-al doilea trăgător și ale celor cinci complici ai săi, până la suma de 1 milion de euro. De asemenea, s-a instituit sechestrul asupra a patru autoturisme și poprirea conturilor bancare ale 18 inculpați. Acțiunea civilă a fost disjunsă și va fi soluționată într-un dosar separat.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a subliniat celeritatea cu care a fost soluționată cauza: urmărirea penală s-a finalizat în doar două luni de la comiterea faptelor, iar sentința de primă instanță a fost pronunțată la aproximativ un an și șase luni de la trimiterea în judecată.

Comiterea violențelor în grup nu înlătură răspunderea penală individuală. Folosirea armelor pentru rezolvarea unor conflicte private pune în pericol viața tuturor celor aflați în apropiere, inclusiv a persoanelor fără nicio legătură cu conflictul, iar răspunderea penală îi privește atât pe autori, cât și pe cei care îi sprijină”, se arată în comunicatul instituției, care precizează că sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Anchetă după rafuiala sângeroasă între clanuri, petrecută în weekend pe străzile din Urziceni

Sursa: ProTV

Etichete: urziceni, bataie, condamnari, clanuri,

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