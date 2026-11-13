Un tânăr de 25 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Mașina lui a lovit un autoturism, apoi alte trei vehicule care veneau din sens opus și s-a răsturnat.

Tânărul și șoferul primei mașini lovite, un bărbat de 47 de ani, au ajuns la spital.

Polițiștii spun că tânărul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum. Carosabilul era umed, iar vizibilitatea, redusă din cauza ceții. Toți șoferii au fost verificați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

Polițiștii continuă cercetările.