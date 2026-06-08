Răspunsurile vin luni seară, de la ora 23:30, la PRO TV, într-un nou episod al serialului documentar „Cămătarii”.

Episodul 3 urmărește perioada de după întoarcerea în România a fraților Cămătaru, moment în care aceștia își extind activitățile și își consolidează poziția în lumea interlopă.

Cu resurse financiare importante, experiență acumulată în străinătate și o rețea tot mai extinsă de relații, cei doi dezvoltă afaceri controversate, de la cămătărie și recuperări violente de datorii până la comerțul cu animale exotice, folosite adesea ca instrumente de intimidare.

Documentarul explorează și primele încercări ale autorităților de a investiga activitatea clanului.

Fostul procuror Marian Sântion vorbește despre dificultățile întâmpinate în încercarea de a pătrunde într-o structură extrem de bine protejată, în timp ce imagini și interceptări prezentate în premieră oferă o perspectivă asupra modului de operare al fraților Cămătaru.

Un capitol important al episodului este dedicat restaurantului Calypso, loc devenit, la finalul anilor ’90 și începutul anilor 2000, un adevărat centru de influență al Capitalei. Aici se întâlneau frecvent personaje din lumea interlopă, oameni de afaceri, politicieni, magistrați și reprezentanți ai autorităților.

„Povestea lui Calypso vine de la Costel Bugati. El m-a convins cu caii, cu animalele, cu tot... cu lăutarii. Și cașcaval, pentru că nu era de investiție acolo. Era o clădire, un mastodont făcut de Ceaușescu, care nu mai avea geamuri”, povestește Nuțu Cămătaru în documentar. „Se ajunsese la o investiție de 6 milioane de dolari. Prima dată s-a început cu vreo 500.000”, adaugă acesta.

La rândul său, jurnalistul de investigație Andrei Dumitrescu explică: „Și așa ajunge Nuțu Cămătaru, spre exemplu, să creadă toată lumea că deține Calypso. Nu a fost niciodată al lui.”

„Era un loc în care se colectau ușor, cred că, 10.000 de dolari pe zi”, spune Sile Cămătaru.

Episodul aduce și mărturii ale unor nume importante din lumea muzicii de petrecere. Artiști precum Vali Vijelie și Florin Salam vorbesc despre perioada în care i-au cunoscut pe frații Cămătaru și despre influența pe care aceștia au avut-o în lumea manelelor și a vieții de noapte din București.

Episodul 3 din Cămătarii poate fi urmărit în această seară, de la ora 23:30, la PRO TV.

Pentru cei care nu vor să aștepte, episodul este deja disponibil pe VOYO, iar începând de astăzi, platforma oferă în avans și episodul 4 al serialului documentar.