În timpul strângerii de mână între cei doi oficiali, jurnaliştii prezenţi alături de colegii lor fotoreporteri au strigat întrebări despre aprecierea făcută de Miliband (foto, stânga) în 2016, conform căreia preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, care nu îşi începuse încă primul mandat la Casa Albă, este "un idiot, un rasist şi un misogin". Ministrul a continuat să zâmbească şi să pozeze împreună cu gazda sa, spunând doar că "aşteptăm cu nerăbdare întrevederea", potrivit Agerpres.

Miliband şi Rubio urmau să discute despre eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, despre războiul din Ucraina şi situaţia din Fâşia Gaza.

Ambasadorul american la Londra, Warren Stephens, a declarat recent că speră că şeful diplomaţiei britanice şi-a schimbat între timp părerea despre Trump. Diplomatul a promis să colaboreze cu Miliband în noul rol al acestuia, în ciuda dezacordului în chestiuni ecologiste.

Anterior, Miliband a fost ministru al energiei, funcţie din care a promovat puternic politicile de emisii nete zero de dioxid de carbon şi de trecere la surse de energie regenerabile, în timp ce Trump este un susţinător vehement utilizării combustibililor fosili, inclusiv a petrolului din Marea Nordului, şi un adversar deschis al "morilor de vânt".

Conform unor surse ale presei, Casa Albă a fost îngrijorată de decizia premierului britanic Andy Burnham de a-l numi pe Miliband şef al Foreign Office, ministerul de externe de la Londra.