Globurile de Aur 2025. Lista completă a câștigătorilor la Gala Golden Globes Awards 2025. „The Brutalist” - cel mai bun film

Evenimentul, aflat la cea de-a 82-a ediție, a fost urmărit de milioane de spectatori din întreaga lume.

Printre marii câștigători ai serii se numără producții remarcabile, dar și actori și regizori care au impresionat publicul și criticii deopotrivă.

Lista câștigătorilor de la Globurile de Aur 2025 aduce în prim-plan o selecție remarcabilă de producții și actori care au excelat pe marele și micile ecrane în 2024. De la filme apreciate de critici și public, până la seriale de succes care au captivat telespectatori din întreaga lume, fiecare categorie a fost încununată cu producții de excepție.

Lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 82-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film - dramă: "The Brutalist"

Cel mai bun film - comedie/musical: "Emilia Perez"

Cel mai bun regizor: Brady Corbet ("The Brutalist")

Cel mai bun actor într-un film - dramă: Adrien Brody ("The Brutalist")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Sebastian Stan ("A Different Man")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Fernanda Torres ("I'm Still Here")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Demi Moore ("The Substance")

Cel mai bun actor în rol secundar: Kieran Culkin ("A Real Pain")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Zoe Saldana ("Emilia Perez")

Cel mai bun scenariu: Peter Straughan ("Conclave")

Coloană sonoră: "Challengers" (Trent Reznor şi Atticus Ross)

Cel mai bun cântec original: "El Mal" ("Emilia Perez")

Cel mai bun film străin: "Emilia Perez" (Franţa)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Flow"

Performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: "Wicked"

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Viola Davis

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial TV - dramă: "Shogun"

Cel mai bun serial TV - comedie/musical: "Hacks"

Cel mai bun actor într-un serial TV - dramă: Hiroyuki Sanada ("Shogun")

Cel mai bun actor într-un serial TV - comedie/musical: Jeremy Allen White ("The Bear")

Cea mai bună actriţă într-un serial TV - dramă: Anna Sawai ("Shogun")

Cea mai bună actriţă într-un serial TV -comedie/musical: Jean Smart ("Hacks")

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: "Baby Reindeer"

Cel mai bun actor în rol secundar: Tadanobu Asano ("Shogun")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Jessica Gunning ("Baby Reindeer")

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Colin Farrell ("The Penguin")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Jodie Foster ("True Detective: Night Country")

Cea mai bună interpretare de stand-up comedy în televiziune: Ali Wong ("Ali Wong: Single Lady")

Premiul onorific Carol Burnett: Ted Danson.

Istoria Globurilor de Aur

Globurile de Aur sunt printre cele mai prestigioase premii din industria cinematografică și de televiziune, iar istoria lor începe încă din 1944.

Evenimentul inițial a fost organizat de Hollywood Foreign Correspondents Association (HFCA), precursorul actualei Hollywood Foreign Press Association (HFPA), la sediul 20th Century Fox.

Primele premii au fost oferite sub formă de pergamente, iar printre câștigători s-au numărat Jennifer Jones, premiată pentru rolul său din The Song of Bernadette, și Paul Lukas, care a câștigat pentru Watch on the Rhine.

În 1945, președinta HFCA, Marina Cisternas, a propus designul actual al trofeului: un glob strălucitor așezat pe un piedestal cilindric. Același an a marcat și prima gală formală a Globurilor de Aur, organizată la Beverly Hills Hotel, unde premii notabile au fost câștigate de Ingrid Bergman (The Bells of St. Mary) și Going My Way pentru Cel mai bun film.

În 1951, HFPA a decis să creeze categorii distincte pentru filmele de dramă și comedie/muzical, oferind o recunoaștere mai nuanțată. În 1952, premiul Cecil B. deMille a fost introdus pentru a onora contribuțiile remarcabile în divertisment, primul câștigător fiind însuși Cecil B. deMille.

De-a lungul decadelor, au fost acordate premii unice, precum World Film Favorite (1951-1980) sau Newcomer Award (1948-1983), recunoscând personalități de excepție din industrie, inclusiv Diana Ross și Steve McQueen.

În 1956, Globurile de Aur au început să premieze și realizările din televiziune, marcând astfel o deschidere către noi forme de divertisment. Ulterior, au fost introduse categorii precum Cel mai bun documentar (1973) și Cel mai bun film de animație (2007), recunoscând schimbările din industrie.

Astăzi, Globurile de Aur premiază realizările din 27 de categorii – 14 pentru film și 13 pentru televiziune. Evenimentul a devenit un barometru pentru Oscaruri și o celebrare globală a excelenței în divertisment.

