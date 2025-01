Shogun - serialul fenomen nominalizat pentru „cel mai bun serial dramă” la Globurile de Aur 2025

În cadrul acestei prestigioase competiții, ajunsă la cea de-a 82-a ediție, atenția publicului și a criticilor se va concentra asupra celor mai reușite producții și interpretări care au marcat anul precedent.

Ceremonia de decernare a premiilor Globurile de Aur va fi prezentată de îndrăgita comediană și gazdă TV Nikki Glaser, recunoscută pentru umorul său direct și spumos.

Poți urmări Globurile de Aur 2025 LIVE pe VOYO! Ceremonia va fi transmisă live, în dimineața zilei de 6 ianuarie 2025, începând cu ora 03:00.

Cu așteptări ridicate din partea cinefililor și a specialiștilor din industrie, evenimentul se anunță a fi unul memorabil, strălucitor și încărcat de emoție, presărat cu apariții spectaculoase pe covorul roșu, momente surprinzătoare și discursuri vibrante.

Nominalizat la Globurile de Aur la categoria „Cel mai bun serial dramă”, printre favorite se numără noul și foarte așteptatul „Shogun”, o producție care promite să cucerească publicul printr-o poveste captivantă și o distribuție de excepție. De asemenea, în această categorie se regăsesc și alte titluri remarcabile, precum „The Diplomat”, „Slow Horses”, „Mr. and Mrs. Smith”, „The Day of the Jackal” și fenomenul global „Squid Game”.

Totul despre „Shogun”

„Shōgun” este o miniserie dramatică istorică americană, bazată pe romanul omonim al lui James Clavell din 1975. Serialul a avut premiera pe 27 februarie 2024, pe platformele Hulu, FX și Disney+, cu primele două episoade, urmând ca restul de opt episoade să fie lansate săptămânal.

Povestea este plasată în Japonia anului 1600 și urmărește aventurile pilotului englez John Blackthorne, interpretat de Cosmo Jarvis, care naufragiază pe coastele Japoniei. Aici, el se implică în intrigile politice ale seniorului Yoshii Toranaga, jucat de Hiroyuki Sanada, un daimyo aflat în lupta pentru putere într-o Japonie feudală măcinată de conflicte. Serialul explorează teme precum dragostea, onoarea, diferențele culturale și lupta pentru putere, conform Esquire.com.

„Shōgun” a fost primit cu entuziasm atât de critici, cât și de public, obținând un rating de 100% pe Rotten Tomatoes. La Premiile Emmy din 2024, serialul a stabilit un record, câștigând 18 trofee, inclusiv pentru cel mai bun serial dramatic, cei mai buni actori în rolurile principale și cea mai bună regie.

Deși inițial „Shōgun” a fost conceput ca o miniserie, succesul său a determinat producătorii să extindă povestea. În mai 2024, co-creatorii serialului, Justin Marks și Rachel Kondo, au anunțat că Disney a aprobat producția a încă două sezoane. Acestea vor explora noi capitole ale poveștii, cu intrigi originale, având în vedere că primul sezon acoperă integral evenimentele din romanul lui Clavell.

Pe lângă Cosmo Jarvis și Hiroyuki Sanada, distribuția mai include actori precum Anna Sawai în rolul Toda Mariko, Tadanobu Asano ca Kashigi Yabushige și Fumi Nikaidō în rolul Ochiba no Kata.

Ce spun actorii principali despre serial

Actorii din serialul „Shōgun” au oferit informații valoroase despre modul în care au abordat rolurile și despre semnificația culturală a producției.

De exemplu, Hiroyuki Sanada (Lordul Yoshii Toranaga) a pus accent pe integrarea unei perspective japoneze autentice în scenariu, adăugând un plus de profunzime față de versiunea originală, care era concentrată mai mult asupra viziunii lui Blackthorne, conform Awardsradar.com. În acest sens, echipa a urmărit să surprindă detalii semnificative și să evidențieze complexitatea relațiilor umane într-un context istoric specific.

Pentru Anna Sawai (Lady Mariko), rolul a însemnat o provocare semnificativă, datorită complexității personajului și a conflictelor interioare pe care le trăiește, ceea ce a ajutat-o să aprofundeze nuanțele culturii și istoriei japoneze. În aceeași direcție, Cosmo Jarvis (John Blackthorne) a subliniat faptul că transformarea personajului său și interacțiunile cu personajele japoneze au constituit elemente esențiale, cerând o abordare atentă și fidelă față de diferențele culturale.

Părerea criticilor

Serialul „Shōgun” a fost întâmpinat cu entuziasm de criticii internaționali, remarcându-se prin profunzimea narativă și autenticitatea culturală.

Rebecca Nicholson de la “The Guardian”, descrie serialul ca fiind „hipnotizant”, evidențiind în special secvențele de luptă și respectul față de materialul sursă. Ea subliniază că producția reușește să ofere o experiență captivantă, menținându-se fidelă romanului original al lui James Clavell.

În același timp, Mike Hale de la “The New York Times” compară noua producție cu adaptarea din 1980, remarcând că aceasta pune un accent mai mare pe personajele japoneze, spre deosebire de versiunea anterioară, care se concentra predominant pe Blackthorne. El apreciază modul în care serialul evidențiază complexitatea culturală și politică a Japoniei feudale, oferind o perspectivă mai echilibrată și profundă asupra evenimentelor și personajelor.

