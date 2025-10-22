Gigi Hadid, apariție plină de eleganță la Golden Heart Awards 2025. Ce ținută a purtat | GALERIE FOTO

22-10-2025 | 17:04
Gigi Hadid
Getty

Gigi Hadid și Anne Hathaway s-au numărat printre vedetele strălucitoare prezente luni la gala Golden Heart Awards 2025.

autor
Ioana Andreescu

Modelul Victoria's Secret, în vârstă de 30 de ani, a atras toate privirile într-o rochie vibrantă galbenă, semnată David Koma, accesorizată cu o centură în formă de trandafir, la evenimentul desfășurat la Catedrala Sf. Ioan cel Divin din New York City, potrivit Daily Mail.

Părul ei blond era coafat în bucle lejere, iar ținuta a fost completată cu un clutch alb.

Între timp, Anne, 42 de ani, a optat pentru un look complet negru, purtând un top oversized introdus într-o fustă lungă, accesorizat cu o centură asortată. Și-a asortat ținuta cu brățări argintii.

Cea de-a 19-a ediție a galei anuale Golden Heart Awards — un eveniment caritabil organizat de fundația God's Love We Deliver — le va onora pe Anne și Audra McDonald.

Sursa: Daily Mail

Dată publicare: 22-10-2025 17:04

