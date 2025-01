Casa în care a copilărit Gigi Hadid a fost distrusă de incendiile devastatoare din California. Cât valora locuința

Pe măsură ce incendiile din Los Angeles continuă să facă ravagii și evacuările obligatorii au loc, casa în care Gigi Hadid și frații săi au fost crescuți de mama lor, Yolanda Hadid, a fost distrusă complet de flăcări, potrivit newsweek.

Vila, care era situată în Malibu și care a fost deținută anterior de Yolanda, era cunoscută și sub numele de Carbon Canyon Estate.

This is what's left of the Bella Hadid family's luxurious mansion. pic.twitter.com/BZJepgPSf2