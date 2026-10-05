Studiu național (9.000+ elevi): Jumătate dintre copiii care încep gimnaziul atrași de matematică își pierd interesul până la finalul clasei a VIII-a. Dar în CampioMATE, entuziasmul crește.

București, 5 octombrie 2026. Elevii de gimnaziu din toată țara și profesorii lor de matematică sunt invitați să se înscrie gratuit până la 31 octombrie 2026 în Ediția 2027 a campionatului național pe echipe - CampioMATE.

Programul, ajuns la cea de-a șasea ediție, este organizat de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România, începe în noiembrie, cu etapa de calificări, și se încheie în iunie 2027, cu gala de premiere. După o ediție record în anul școlar trecut, cu 16.000 de copii din 41 de județe și peste 3 milioane de probleme rezolvate, organizatorii își propun să susțină în noul sezon 20.000 de jucători.

CampioMATE nu este un concurs clasic de matematică. Este un campionat național pe echipe, construit după logica sportului și a jocurilor video, cu calificări, divizii de nivel, transferuri, punctaje și clasament live, și, la final, medalii și trofee. Elevii intră în Arenă, rezolvă provocări zilnice, acumulează puncte și joacă în echipă alături de colegi din aceeași școală sau din alte școli. Efortul lor este recunoscut imediat, iar progresul este vizibil în timp real. Important: în CampioMATE nu contează nivelul inițial la matematică al copiilor – aici mințile se antrenează cu perseverență pe tot parcursul campionatului. Iar la final, fiecare jucător câștigă un plus de nivel la matematică prin determinarea sa și beneficiind de sprijinul comunității.

Campionatul are misiunea de a antrena noua generație de atleți ai minții și de a crește IQ-ul României. Oportunitatea este foarte clară: testele PISA 2025 arată că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, adică nu pot înțelege și rezolva un enunț matematic simplu. Iar asta înseamnă că accesul acestor tineri la o mare parte dintre profesiile viitorului va fi extrem de limitat.

CampioMATE este parte din soluție, încă de la lansare: un ecosistem atractiv pentru generația nativilor digitali, cu acces gratuit, deschis oricărui elev din țară, care intervine exact în momentul în care copiii pierd legătura cu matematica, în gimnaziu.

CampioMATE este inclus pe lista concursurilor școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării (Poziția F4, Anexa nr. 5 la O.M.E.C. nr. 3153/28.01.2026) și se desfășoară la nivel local în parteneriat cu inspectoratele școlare județene.

Unde se rupe relația copiilor cu matematica

Un studiu realizat de agenția de cercetare AHA Moments pentru CampioMATE, în trei etape (noiembrie 2025, iunie 2026 și iulie 2026, după afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională), pe baza răspunsurilor a peste 9.000 de elevi de gimnaziu, participanți și neparticipanți la campionat, arată că declinul începe devreme și se accentuează an de an.

Dacă la începutul clasei a V-a, 67% dintre elevi spun că matematica este printre materiile lor preferate, la finalul clasei a VIII-a mai afirmă acest lucru doar 37%. Cea mai mare ruptură se produce la începutul gimnaziului, când se face trecerea de la învățător la profesor și când volumul și complexitatea materiei cresc brusc. În paralel, scade și interesul perceput la cei din jur: ponderea copiilor care spun că părinții lor sunt interesați de matematică coboară de la 33% în clasa a V-a la 19% în clasa a VIII-a.

Studiul mai arată că, pentru elevii de clasele a VII-a – a VIII-a, inteligența artificială a ajuns să fie cel mai mare ajutor la teme - un sfert dintre acești elevii folosesc A.I.-ul când nu se descurcă singuri. Îngrijorător, utilizarea A.I.-ului este semnificativ mai mare în rândul copiilor cărora nu le place matematica.

Ce se schimbă când copiii intră în joc

Aceeași cercetare măsoară și efectul participării în CampioMATE. Elevii care au participat la campionat asociază matematica într-o măsură semnificativ mai mare cu emoții pozitive, precum curiozitatea, încrederea și mândria, iar 97% dintre profesorii participanți spun că acest campionat a crescut motivația elevilor de a învăța matematică și 96% afirmă că le-a îmbunătățit nivelul de înțelegere a materiei.

Efectele s-au văzut și la examenul național. Dintre elevii respondenți participanți la CampioMATE de clasa a VIII-a, 97% au obținut cel puțin nota 5 la proba de matematică a Evaluării Naționale 2026, față de o rată de promovare de 79% la nivel național, iar media notelor participanților a fost 8,13, cu 2 puncte peste media națională a anului trecut. O diferență notabilă se observă în mediul rural, unde 96% dintre jucătorii CampioMATE au promovat proba, față de 64% la nivel național. Elevii confirmă că acest concurs i-a ajutat mai ales să fie atenți la detaliile cerințelor, să își gestioneze timpul și să aibă încredere în ei.

„Continuați acest campionat cât de mult veți putea. Este un mare câștig pentru elevi, dar și pentru profesori”, a transmis unul dintre profesorii participanți în cadrul studiului AHA Moments.

„CampioMATE s-a născut dintr-o întrebare simplă: cum îi facem pe copiii acestei generații să îndrăgească matematica și să o înțeleagă? Am pornit de la convingerea că nivelul de matematică al unei generații nu crește prin încă o oră de exerciții, ci prin motivație. Iar motivația se poate hrăni prin joc, prin echipă și prin recunoașterea imediată a efortului. Matematica nu este doar o materie de examen, ci este cel mai important instrument de antrenament al minții: te ajută să înveți să gândești structurat, să spargi o problemă mare în pași mici, să nu renunți la prima dificultate și să perseverezi. Sunt abilități de care copiii au nevoie în orice meserie vor alege și în viața de zi cu zi. Și azi, și în viitor.” a declarat Maria Predoiu, Cofondator și Director Executiv CampioMATE.

Nu privim rezultatele PISA publicate recent ca pe un verdict dur, ci ca pe o confirmare că trebuie să lucrăm mai devreme și altfel, în gimnaziu, acolo unde se pierde legătura copiilor cu matematica. După cinci ediții, vedem că formatul funcționează: copiii care intră în Arenă își păstrează interesul pentru matematică, capătă încredere că se descurcă și obțin rezultate mai bune la examen. De aceea, ne propunem să ajungem la 20.000 de copii în acest sezon, iar invitația noastră către profesori și părinți este una singură: dați-le copiilor șansa să descopere că matematica poate fi un joc pe care îl pot câștiga. Participarea copiilor este gratuită și asta este posibil prin implicarea și sprijinul tuturor partenerilor și al suporterilor programului”, a declarat Andrei Rădulescu, Cofondator și Președinte al Asociației Visuri Îndrăznețe, organizatorul CampioMATE.

Cum funcționează CampioMATE și cum te înscrii

Înscrierile în Ediția 2027 sunt deschise până la 31 octombrie 2026 atât pentru elevii noi, cât și pentru cei care au mai jucat în edițiile anterioare, pe www.campiomate.ro. Sezonul începe cu testele tehnice, în perioada 2-4 noiembrie, urmate de etapa de calificări, între 5 și 23 noiembrie, în urma căreia fiecare jucător primește un scor de nivel (R-Score) pe baza căruia este repartizat în divizia potrivită, dar și un scor de perseverență (E-score) pe baza căruia intră într-o echipă de la start sau intră în Lotul de lansare al clasei și diviziei sale, de unde poate fi transferat într-o echipă ulterior. Toți copiii activi în calificări intră, mai departe, în campionat. Urmează etapele de campionat, desfășurate începînd din ianuarie 2027, iar sezonul se încheie în iunie 2027 cu gala națională și galele județene.

Participarea copiilor este gratuită și este posibilă prin sprijinul Kaufland, partener principal, și al suporterilor PRO TV, UniCredit Foundation, EY, Familia SAFIR, NEPI ROCKCASTLE, Publicis Relations, Mediaposte Martech, mindit.io, EXE Software și Novotel.

Apel către profesorii de matematică

CampioMATE înseamnă și o comunitate de profesori pasionați și implicați în dezvoltarea elevilor. În ediția trecută, peste 1.100 de profesori coordonatori din peste 1.200 de școli au înscris elevii în campionat, iar 338 de antrenori de echipe și 26 de liceeni voluntari i-au însoțit pe parcursul sezonului. Pentru ediția 2027, orice profesor

de matematică din județele partenere se poate înregistra pe platformă ca profesor coordonator, pentru a-și înscrie elevii și/ sau ca antrenor al unei echipe de elevi. Elevii de liceu se pot alătura ca voluntari, în rolul de antrenori ai loturilor de lansare.

Studiul AHA Moments arată că profesorii revin în CampioMATE pentru sentimentul că fac parte dintr-o comunitate națională de dascăli cu preocupări similare, dar și pentru că munca lor cu elevii devine vizibilă și apreciată și contribuie la creșterea capacității elevilor de a lucra în echipă. 95% dintre profesorii participanți în Ediția 2026 și-au exprimat intenția de a reveni în noul sezon.

Ediția 2026, cea mai mare de până acum

Lansat în 2022 ca program pilot într județul Iași, cu 900 de jucători, CampioMATE a crescut continuu: 5.000 de jucători în 2023, 10.000 în 2024, 13.000 în 2025 și 16.000 în 2026, din toată țara și din Belgia. În Ediția 2026, jucătorii au rezolvat împreună peste 3 milioane de probleme în 8 luni de campionat, cu 1,3 milioane mai multe decât în anul precedent. Aproape 6.000 de elevi au obținut scor individual de minimum 70%, 300 de echipe au atins pragul minim pentru medalie, iar feedbackul colectat din peste 30.000 de evaluări ale elevilor participanți a arătat un scor mediu de 4,7 din 5.

Despre CampioMATE

CampioMATE - campionatul național de matematică pe echipe este organizat de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România. Desfășurat online pe tot parcursul anului școlar, campionatul îmbină logica unui joc competitiv cu obiective educaționale clare: creșterea motivației pentru matematică, creșterea nivelului la matematică, dezvoltarea spiritului de echipă și a abilităților de colaborare. Inclus pe lista concursurilor școlare recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, CampioMATE se desfășoară la nivel local în parteneriat cu inspectoratele școlare județene și a antrenat peste 16.000 de participanți în Ediția 2026, față de 900 în ediția pilot din 2022. Mai multe informații: www.campiomate.ro

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