Filmul ”Triangle of Sadness” este marele câştigător al Premiilor Academiei Europene de Film 2022

Evenimentul a avut loc sâmbătă, la Reykjavík, şi a fost transmis în direct pe europeanfilmawards.eu.

"Triunghiul tristeţii/ Triangle of Sadness", regizat de Ruben Östlund, este o satiră despre ipocrizie, lăcomie şi putere care a câştigat şi Palme d'Or la Cannes.

Filmul a fost produs de Erik Hemmendorff şi Philippe Bober (Suedia/ Germania/ Franţa/ Marea Britanie.

Premiul european pentru întreaga activitate a fost acordat regizoarei Margarethe von Trotta.

"Premiul este acordat regizorilor ca recunoaştere a contribuţiei lor la cinematografia europeană de-a lungul carierei. Este unic. Primul a fost acordat regizorului suedez Ingmar Bergman în 1988. Şi filmul The Seventh Seal al lui Ingmar Bergman a fost cel care l-a inspirat pe câştigătorul din acest an să devină regizor: vorbesc, desigur, despre unica Margarethe von Trotta", spune cineasta Agnieszka Holland. "În 34 de ani, de când a fost înfiinţată Academia, doar trei femei au câştigat acest premiu. Vremea femeilor abia a început", a spus câştigătoarea, potrivit News.ro, amintind de vorbele lui Ingmar Bergman că "regizorii sunt de obicei cei tăcuţi".

"Mariupolis 2" al regizorului lituanian Mantas Kvedaravičius, care a fost capturat de armata rusă şi ucis în regiunea Mariopol, în Ucraina, a fost ales "documentarul european" din 2022.

Trofeul a fost primit de fiica regizorului.

Alte producţii nominalizate la această categorie au fost: "A House Made of Splinters”, "Girl Gang", "The Balcony Movie" şi "The March on Rome".

La categoriile de interpretare, Vicky Krieps a fost aleasă actriţa europeană a anului pentru rolul ei din filmul "Corsage" de Marie Kreutzer, iar Zlatko Burić a fost ales actorul european al anului pentru rolul său din "Triangle of Sadness".

El i-a învins pe Paul Mescal în "Aftersun", Eden Dambrine în "Close", Elliott Crosset Hove în "Godland", Pierfrancesco Favino în "Nostalgia".

Marco Bellochio a primit premiul pentru European Innovative Storytelling 2022pentur seria sa "Exterior Night".

"Nu am pregătit nimic, îmi pare rău pentru asta. Desigur că sunt fericit şi recunoscător Academiei pentru că acordarea unui premiu pentru inovaţie unui bătrân ca mine este o recunoaştere fantastică", a spus cineastul în aplauzele celor din sală.

Filmul "The Good Boss" (Cel mai tare şef) de Fernando León de Aranoa, cu Javier Bardem în rolul principal, a fost desemnat "comedia europeană" a anului deşi filmul este "unul serios", a spus regizorul la gală.

Regizorul palestinian Elia Suleiman a primit trofeul pentru European Achievement in World Cinema 2022.

În cadrul ceremoniei, Darya Bassel, Aleksandra Kostina, Egor Olesov şi Julia Sinkevych au acceptat Eurimages Co-Production Award 2022 în numele tuturor producătorilor ucraineni: „Este o mare onoare să reprezint aici toţi producătorii ucraineni. Nu am fi stat pe această scenă fără rezistenţa naţiunii noastre şi curajul colegilor noştri care şi-au abandonat camerele de filmat pentru a ne apăra ţara. Am dori să oferim acest trofeu Muzeului Filmului din Kiev".

Ruben Östlund a fost ales regizorul european al anului 2022 pentru filmul "Triangle of Sadness".

El i-a avut "adversari" pe Luka Dhont pentru "Close", Marie Kreutzer pentru "Corsage", Jerzy Skolimowski pentru “EO", Abbasi pentru "Holy Spider", Alice Diop pentru "Saint Omer". Cineastul suedez a câştigat premiul şi pentru scenariu european. La această categorie au mai fost nominalizaţi: Carla Simón şi Arnau Vilaró pentru "Alcarràs", Kenneth Branagh pentru "Belfast", Dhont şi Angelo Tijssens pentru "Close", Abbasi şi Afshin Kamran Bahrami pentru "Holy Spider".

La categoria European Animated Feature Film 2022, "No Dogs or italians Allowed" de Alain Ughetto a fost filmul câştigător.

"Small Body" de Laura Samani a fost desemnat European Discovery - Prix Fipresci 2022.

Trofeul pentru cel mai bun "scurtmetraj european" a fost atribuit filmului "Granny's sexual life" de Urška Djukić.

Ursula von der Leyen a acceptat Premiul European pentru Sustenabilitate - Prix Film4Climate în numele Comisiei Europene.

Gazdele ceremoniei au fost actriţa şi scenarista islandeză Ilmur Kristjansdottir şi artistul şi autorul islandez Hugleikur Dagsson.

Lista premiilor de excelenţă:

European Cinematography

Kate McCullough pentru "The Quiet Girl"

European Editing

Özcan Vardar & Eytan İpeker pentru "Burning Days"

European Production Design

Jim Clay pentru "Belfast"

European Costume Design

Charlotte Walter pentru "Belfast"

European Make-up & Hair

Heike Merker pentru "All Quiet on the Western Front"

European Original Score

Paweł Mykietyn pentru "EO"

European Sound

Simone Paolo Olivero, Paolo Benvenuti, Benni Atria, Marco Saitta, Ansgar Frerich & Florian Holzner pentru "The Hole"

European Visual Effects

Frank Petzold, Viktor Müller & Markus Frank pentru "All Quiet on the Western Front"

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 11-12-2022 07:47