Roșu, portocaliu, turcoaz sau galben intens. Indienii aleg cu bună știință culorile tari, care simbolizează bucuria, prosperitatea și energia. Iar la un astfel de festival, fiecare stand arată ca un decor de film.

Neeraj Kumar - comerciant din India: "Noi venim din India, din diferite locuri. Oamenilor le plac culorile și hainele noastre sunt foarte calitative. Ei vin le probează și văd că sunt mai frumoase."

De exemplu, cerceii mari, rotunzi, ca niste clopoței, sunt purtați la sărbători - semn al feminității și eleganței.

Jennifer Hack - directorul general al unei firme: "Bijuterii, animălute sculptate din lemn, oglinzi, bețișoare parfumate organice, spray-uri, uleiuri esențiale. Noi am venit cu piese de mobilier, decorațiuni și cadouri. Sunt din India, piese sculptate și pictate manual din lemn reciclat, lemn de mango.. ”

În timp ce părinții au făcut mici cumpărături, copii au putut să participe la ateliere creative inspirate din cultura indiană.

Preparatele gătite după rețete tradiționale i-au atras pe oameni de la intrare. Curioși să încerce arome noi, mulți au stat la rând pentru o porție de mâncare.

Vizitator: ”Aici am ceva vegetarian cu năut și orez. Mâncarea îmi place în mod special că este foarte diferită de ce avem noi."

Vizitator: "Am cumpărat chicken iute, să vedem dacă rezistăm la iuțeala indiană.”

Unii au vrut să ia o pauză de la agitația orașului și au participat la sesiuni de yoga și meditație.

Pentru o călătorie de câteva ore în acestă lume, adulții au plătit 35 de lei. Festivalul Namase are loc și duminică, 21 iunie.