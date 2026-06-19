"Suflet" - este tema din acest an, iar, organizatorii își propun să unească artiști și spectatori, în vremuri considerate tulburi.

Festivalul de Teatru de la Sibiu s-a deschis cu căutarea lui Maki, un peștișor auriu. Publicul a intrat repede în jocul artiștilor.

Tânăr: "Am fost la restaurant, din fericire nu l-am găsit acolo, deci nu e sushi".

Povestea se termină însă cu bine.

Trupa StreetFools: "Într-un final l-am găsit la un localnic ce voia să-l mănânce".

În paralel, o trupă din Italia a pregătit primul spectacol de seară, în care este vorba despre moștenirea pe care o vom lăsa generațiilor următoare. Totul este gândit ca o călătorie prin Cosmos.

Luca Piallini, regizor: "Îmbătrânesc și mă întreb ce lume lăsăm urmașilor noștri și nu sunt prea încântat!".

Organizatorii se bizuie, și în acest an, pe evenimentele în aer liber, care au dus faima Sibiului.

Dan Bartha, selecționer spectacole outdoor: "Spectacole foarte diverse, de la circ, la teatru de stradă, la acrobații, la elemente cu dans aerian".

”E uimitor, oameni minunați, zâmbitori”

Orașul este deja înțesat de turiști.

Bărbat: "Cred că e un oraș luminos de-a dreptul, colorat și o atmosferă vie!".

Bărbat: "E uimitor, oameni minunați, zâmbitori".

Tot Sibiul găzduiește și o expoziție amplă a pictorului Ștefan Câlția. La Mănăstirea Ursulinelor, într-un cadru special, artistul în vârstă de 84 de ani își prezintă peste 100 de lucrări realizate de-a lungul anilor, inclusiv unele mai noi, inspirate de lumea teatrului.

Ștefan Câlția, pictor: ”Teatrul nu face altceva decât rediscută în parametri contemporani, ca să spun, în momentul zilei, viața noastră de înainte și de acum. Cei din spate, cei de pe cortină, cei de aici".

În zilele următoare, la festival va ajunge și actrița franceză Fanny Ardant, o stea a cinematografiei europene, cunoscută mai ales pentru rolurile din "Callas Forever" , "La Belle Epoque" și "Femeia de alături".