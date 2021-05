Evenimentele cu zeci de mii de oameni mai au de așteptat. Ce s-ar putea întâmpla cu Untold și Neversea

Evenimentele mari cu zeci de mii de oameni sunt încă în așteptare.

Autoritățile permit organizarea festivalurilor, de pildă, cu maximum 5.000 de oameni, dar din luna august, o gură de oxigen însă doar pentru evenimentele mai mici, drept dovadă că unul dintre festivalurile mari de la noi, Electric Castle, a fost amânat pentru anul viitor.

Edy Chereji, directorul de comunicare al Untold și Neversea, a fost invitatul ediției Știrilor Pro TV și a vorbit despre ce s-ar putea întâmpla în această vară cu festivalurile.

”O limitare pe care n-o înțelegem”



”Știm că evenimentele se pot organiza cu un număr limitat de persoane. În iulie, doar 2.500, iar în august 5.000 de persoane, o limitare pe care n-o înțelegem, pentru că noi am propus ca evenimentele mari să fie permise pentru oamenii care sunt vaccinați, testați sau care au anticorpi. Acei oameni care nu s-ar afla la eveniment s-ar afla într-un alt loc public, locuri care funcționează cu măsuri mult mai relaxate, acolo existând un risc mult mai mare de a transmite virusul, iar evenimentele, locuri în care ai siguranța că toți oamenii sunt verificați, iată că sunt prezentate în continuare ca zone de risc, cu toate că ele, din punctul nostru de vedere, sunt cele mai sigure locuri în care te poți afla”, a spus Edy Chereji.

El a mai adăugat că deși autoritățile insistă că nu este sigur să fie mai multe persoane la un loc, există exemple din alte țări, unde au avut loc evenimente pilot.

”Este frustrant să auzi această poveste. Această dubla măsură a autorităților nu face altceva decât să lase senzația că suntem în două tabere, unii oameni care se duc la biserică, de pilda, și alți oameni care merg la concerte, când e total greșit, pentru că o parte din oamenii care se duc la concerte se duc și la biserică. Problema este prezentată într-un mod destul de limitat, multe argumente care vin din partea autorităților sunt oarecum legate de păreri personale, că nu ar fi un moment potrivit, că testele poate că sunt sau poate că nu sunt relevante, că există riscuri, cu toate că riscurile sunt minimizate la ora actuală”, a mai spus Chereji.

”Măsuile luate de organizatori reduc riscurile aproape spre 0”



Directorul de comunicare al Untold și Neversea a mai precizat faptul că măsurile luate de organizatori reduc riscurile aproape spre 0, adăugând că la ora actuală nu există o soluție care să elimine 100% riscul de transmitere al virusului.

”Să ne uităm, în schimb, că alte industrii funcționează cu norme mult mai relaxate. Și organizatorii mici reclamă aceste masuri pe care autoritățile le-au propus. E foarte greu, dacă nu imposibil, să faci un eveniment mic și să poți asigura această distanțare de doi metri. Este imposibil să iți închipui că la un eveniment cu 5.000 de persoane ai putea să asiguri în spatele fiecărui om un alt om care să măsoare distanț,a plus că sunt oameni care vin la evenimente cu aceeași mașină, sunt în familie, prieteni. Este de-a dreptul absurd să te gândești că până la intrarea în festival oamenii pot circula cu aceeași mașină, iar după aceea ar trebui să îi dispersezi”, a mai precizat Edy Chereji.

Altă dată pentru festivalul Neversea



Pentru Neversea s-a luat decizia de a se căuta o altă dată.

”Pentru Untold să spunem că mai avem încă o lună în plus. Noi avem nevoie de o decizie fermă, clara, până la sfârșitul acestei luni din partea autorităților, pentru că dacă este să facem aceste eforturi, ar trebui să avem garanția că se vor finaliza cu festivaluri deschise în acest an, cu dreptul de a face evenimentele noastre fără a fi limitați la un anumit număr de persoane”, a mai spus el.

„Nu putem face teste pe Untold și Neversea”



În ceea ce privește organizarea unui Untold-test sau al unui Neversea-test, Edy Chereji a menționat că nu ar mai fi nevoie, având în vedere faptul că există suficiente evenimente-test în afara țării.

”Nu cred că trebuie să fim discriminatori. Cred că trebuie să mergem într-o zonă în care, indiferent dacă te-ai vaccinat sau dacă ești dispus să te testezi, ai avea dreptul să mergi la un eveniment. Să facem un eveniment-test nu cred că ar mai fi nevoie, pentru că există suficiente evenimente-test în afara țării. Nu putem face teste pe Untold și Neversea. Sunt două evenimente care au deja notorietate. În fiecare an au fost cele mai sigure evenimente. Și în acest an, dacă am avea o colaborare la fel de bună cu autoritățile, chiar am putea să asigurăm două evenimente care să nu presupună niciun fel de risc”, a precizat Chereji.