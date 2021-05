Ce fac marile festivaluri de muzică din Europa în acest an

Organizatorii de evenimente din întreaga lume încearcă să se redreseze și să revină la ,,normalitate” în acest an.

Unele dintre cele mai mari festivaluri și evenimente de muzică din Europa au anunțat că vor avea loc în această vară sau toamnă, cu măsuri de siguranță, iar fanii de pe tot globul abia așteaptă să se întâlnească în mulțime, să danseze și să uite de griji, după un an de pandemie atât de greu.

În timp ce unele evenimente, precum UNTOLD, Saga, Tomorrowland, Exit sau Amsterdam Dance Event, au fost confirmate pentru acest an, altele, precum Glastonbury, Primavera Sound Barcelona sau Lollapalooza în Europa, au fost deja amânate în varianta fizică pentru 2022. Situația diferă de la țară la țară, în funcție de numărul de cazuri COVID-19 și deciziile luate de autoritățile locale.

Tomorrowland, Belgia



În Belgia, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, Tomorrowland, va avea loc în august și septembrie. Creatorii Tomorrowland au schimbat data pentru acest an, iar evenimentul fizic nu va fi organizat în iulie, așa cum este tradiția, ci la finalul verii. Cele două weekend-uri de super petreceri sunt 27-29 August și 3-5 Septembrie.

Organizatorii au anunțat însă că nu este exclus ca cea de-a 16-a ediție a festivalului să fie amânată pentru 2022 și precizează că vor reveni cu informații în luna mai. Până atunci, echipa menționează că lucrează pentru organizarea fizică a unui eveniment excepțional, mult așteptat, după doi ani de pauză.

Line-up-ul pentru 2021 încă nu a fost dezvăluit. În 2020, pe scenele Tomorrowland ar fi trebuit să urce Armin Van Buuren, Alesso, Axwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Eric Prydz, Marshmello, Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner și mulți alții. Organizatorii menționează că încearcă să îi programeze pe toți și pentru acest an și nu este exclus să apară nume noi.

Nume de artiști au fost însă anunțate pentru ediția online a festivalului din acest an. Tomorrowland Around the World revine și în 2021, pe 16 și 17 iulie. Adam Beyer, Armin Van Buuren, Claptone, Nicky Romero și Tale of Us sunt primii DJ-i din line-up. Biletele au fost deja puse în vânzare, iar fanii vor afla în săptămânile următoare ce alți artiști vor mai face spectacole digitale pentru Tomorrowland.

Awakenings și Amsterdam Dance Event, Olanda



În Olanda, lucrurile par că merg în direcția bună pentru industriile de evenimente și cultură. Autoritățile lucrează la planul de restartare și în curând vor anunța condițiile de desfășurare și participare la evenimente în acest an. Între timp, organizatorii festivalului Awakenings se pregătesc pentru o ediție de excepție în această toamnă, la fel și cei de la Amsterdam Dance Event.

Fondatorii Awakenings au mutat celebrul festival din iunie în septembrie, pentru a marca ediția aniversară cu numărul 20. Aceștia păstrează îndeaproape legătura cu autoritățile și au la dispoziție două locații pentru a organiza evenimentul în toamnă, pe 11 și 12 septembrie.

În 2020, printre headlinerii de la Awakenings se numărau maestrul Carl Cox, Richie Hawtin, Adam Beyer, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Tale of Us, Jeff Mills și Chris Liebing. Line-up-ul pentru acest an încă nu a fost anunțat, dar cu siguranță va fi unul senzațional, cu nume de top din zona techno.

Amsterdam Dance Event celebrează cu fast în acest an cea de-a 25-a ediție, între 13 și 17 octombrie. Organizatorii au anunțat că publicul va avea acces fizic la evenimentul care însumează un festival și cea mai mare conferință din industria muzicală electronică, care adună specialiști de top mondiali. Audio Obscura, Awakenings, Dockyard, Elrow, Into the Woods sau Loveland se numără printre primii participanți care și-au anunțat prezența la ADE 2021. Și Amsterdam Music Festival a confirmat o ediție fizică în cadrul Amsterdam Dance Event în acest an, pe 16 octombrie. Biletele au fost deja puse în vânzare. Alte detalii vor fi oferite pe parcurs.

EXIT Festival, Croația



În Croația, festivalul de tradiție EXIT va avea loc la data obișnuită. Fanii sunt așteptați la cea de-a 20-a ediție între 8 și 11 iulie. Organizatorii au anunțat deja line-up-ul pentru cele 4 zile și 4 nopți de distracție.

DJ Snake, Nina Kraviz și Paul Kalkbrenner sunt printre cei care vor da startul petrecerii în prima zi de festival. În următoarele zile, pe scenele festivalului vor urca, printre alții, Tyga, Solomun, Asaf Avidan, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, David Guetta, Eric Prydz B2B Four Tet și ARTBAT. Pe site-ul festivalului a început deja numărătoarea inversă până la întâlnirea mult așteptată atât de artiști, cât și de fani și organizatori.

UNTOLD, Electric Castle, Neversea și Saga Festival, România



În România, organizatorii de evenimente încă așteaptă undă verde de la Guvern pentru a vedea condițiile în care își pot relua activitatea în acest an. Soluții sunt – certificat de vaccin sau anticorpi, testări PCR sau rapide înainte de intrarea la orice eveniment. Organizatorii au nevoie de normele de implementare din partea autorităților, care au anunțat că din iunie vor putea fi realizate evenimente mici, iar de la finalul lunii iulie și evenimente mari.

Între timp, fanii au aflat datele la care vor avea loc festivalurile UNTOLD, Electric Castle, Neversea sau Saga.

Magia unuia dintre cele mai mari și iubite festivaluri din lume, UNTOLD, se va desfășura în Cluj-Napoca între 5 și 8 august. Ediția din acest an va fi cu siguranță una deosebită și emoționantă pentru toată lumea, după doi ani de așteptare și speranțe. Organizatorii au anunțat că pregătesc o ediție de excepție, în cele mai sigure condiții. Fanii și nu numai se pot înregistra pe site-ul untold.com pentru a fi primii care află ce artiști și DJ-i ne vor încânta în acest an, pe tărâmul magic din Transilvania. În 2020, la festival erau programați primii 3 DJ-i ai lumii și nu numai, unii dintre cei mai renumiți artiști internaționali ai momentului, nume în premieră, dar și trupe legendare care s-au reunit și fac senzație în lume. The Pussycat Dolls, Iggy Azalea, David Guetta, Dimitri Vegas & LikeMike, Martin Garrix, DJ Snake, Afrojack, Steve Aoki, Lost Frequencies Live se numărau printre cei care ar fi făcut super show-uri la mainstage. Scena Galaxy era, de asemenea, gazda unor nume aduse în premieră în România, precum Eric Prydz, Charlotte de Witte și Amelie Lens. Organizatorii UNTOLD au precizat că o parte dintre artiști au fost reconfirmați, fără să le dezvăluie numele.

Tot la Cluj, fanii și artiștii se pot reîntâlni la castelul lor preferat, în Bonțida. Festivalul Electric Castle va avea loc între 14 și 18 iulie. Trupele Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones sunt primele confirmate pentru o ediție specială marca Electric Castle. Fanii abia așteaptă și alte vești despre festivalul lor preferat.

Neversea, cel mai mare festival de muzică la Marea Neagră, se pregătește să își întâmpine călătorii în pași de dans, pe nisip, în luna iulie. Celebra trupa Black Eyed Peas va veni pentru prima oară în istorie să cânte pe Insula Visurilor, în Constanța. Tyga, Dimitri

Vegas & Like Mike, Don Diablo, Nicky Romero, Tchami și Ummet Ozcan B2B Brennan Heart se numără printre cei care au reconfirmat prezența la festival și sunt nerăbdători să își revadă fanii și să facă show-uri spectaculoase pe mainstage. Scenele underground au de asemenea nume importante din genurile techno, deep house, dubstep și drum&bass. Borgore, Dirtyphonics, Dub FX, Malla, Arapu, Cezar B2B Praslea, Kozo B2B Dan Andrei, Priku, Raresh, Sit, Sublee B2B Cap sunt doar câțiva dintre DJ-ii care vor fi prezenți pe scenele Ark și Temple.

În Capitală, în septembrie va avea loc prima ediție a festivalului Saga. Organizatorii au anunțat că evenimentul se va ține în parcul Izvor, între 10 și 12 septembrie. Alan Walker, Don Diablo, John Newman, Mike Williams, Morten, Nervo, Salvatore Ganacci, Tiesto și Timmy Trumpet sunt câțiva dintre cei care vor urca pe mainstage. Cel mai bun techno și house se va auzi de la Adam Beyer, Amelie Lens, ARTBAT, Carl Cox, Deborah de Luca, Maceo Plex și mulți alții.

Electric Daisy Carnival, Portugalia



Celebrul festival din Las Vegas, Electric Daisy Carnival revine în acest an și în Europa. Portugalia va găzdui cea de-a 25-a ediție EDC, între 18 și 20 iunie, pe plaja Praia Da Rocha. Primul val de artiști îi cuprinde pe Adam Beyer, Alesso, ARTBAT, Charlotte de Witte, Cirez D, DJ Snake, Dom Dolla, Don Diablo, Eric Prydz, Jamie Jones, Loco Dice, Luciano, Marshmello, Nora En Pure, Paul Kalkrebrenner, Richie Hawtin, Salvatore Ganacci și nu numai. În curând fanii vor afla și alte nume care se pregătesc să facă spectacol la malul Oceanului Atlantic.

Glastonbury, UK



În Marea Britanie, organizatorii au amânat încă din luna ianuarie ediția fizică a festivalului Glastonbury, pentru 2022. Recent însă, aceștia au anunțat că pregătesc un livestream special de la Worthy Farm, casa festivalului Glastonbury, pe 22 și 23 mai, care va putea fi urmărit online. Coldplay, Damon Albarn, HAIM, IDLES, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Wolf Alice și DJ Honey Dijon vor lua parte la maratonul muzical de 5 ore. Organizatorii precizează că sunt mai mulți artiști care vor cânta, iar fanii se vor bucura de surprize plăcute.