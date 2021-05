Organizatorii marilor festivaluri cer ajutor de la stat. Electric Castle, anulat şi în 2021

Noile măsuri de relaxare anunțate de autorități pentru această vară reprezintă o gură de oxigen pentru teatre, dar și pentru organizatorii de concerte și festivaluri mici, cu cel mult 5.000 de participanți.

Jazz in the Park și TIFF sunt în această situație, nu și Electric Castle de la Bonțida. Evenimentul a fost anulat și în acest an.

Nemulțumiți și dezamăgiți, reprezentanții marilor festivaluri cer ajutor financiar din partea statului, așa cum se întâmplă în alte țări.

Astfel de imagini cu zeci de mii de oameni care dansează liberi la Bonțida nu vor fi posibile nici în 2021. Organizatorii festivalului Electric Castle au anulat pentru al doilea an la rând evenimentul de lângă Cluj Napoca.

Renate Roca- Rozenberg, PR manager Electric Castle: ”Am tot așteptat măsurile de la autorități, am primit măsurile într-un final, vineri. Și formula limitează din păcate toate evenimentele din iulie la doar 2.500 de participanți. Mulți dintre artiști deja și-au reconfigurat turneele europene, și-au anulat unele dintre concerte. Am fi fost în situația să oferim o soluție de compromis și nu vrem”.

Organizatorii marilor festivaluri cer ajutor de stat

Vestea bună e că marii artiști anunțați pentru acest an, Twenty One Pilots, Gorillaz și Deftones, și-au confirmat prezența la ediția de anul viitor, care va avea loc între 13 și 17 iulie la Castelul Banfy.

Însă din ce va trai întreaga industrie închisă de mai bine de un an de zile, rămâne în continuare o întrebare fără răspuns.

Tudor Chirilă: ”Atunci când nu ai relansare și nu ai nici măcar compensare pentru întreaga perioadă, un an și trei luni deja, în care actori ai industriei de spectacole și ai sectorului cultural nu au beneficiat de nicio formă de ajutor, oamenilor le sună foarte bine: ”uaaa, s-a dat drumul, 500 de oameni, o să mergem la concerte”. Da, 500 de oameni în doi metri pătrați înseamnă o mie de metri pătrați, la 2.000 de oameni înseamnă atât de mulți metri pătrați, testați și vaccinați, testul costă. Deocamdată ce beneficiez e de discriminare profesională, pentru că e evident că sectorul industriei de spectacol e irelevant, deși a fost folosit în această campanie de vaccinare. A fost unul din argumentele forte: vaccinați-vă, ca să... nu vă vaccinați ca să treacă pandemia, atenție, ci ca să mergeți la concerte, ce concerte?! Care nu se pot organiza”.

Organizatorii marilor festivaluri spun că decizia autorităților de a limita numărul participanților îi pune în situația de a anula spectacolele, așa că cer o schemă de ajutor financiar.

Fostul ministrul al Muncii, Violeta Alexandru, a scris într-o postare pe Facebook că se greșește față de organizatorii de concerte și evenimente în aer liber nelăsându-i să înceapă treaba. Premierul Florin Cîțu a declarat însă că despre festivaluri vom putea vorbi abia după 1 august.

Evenimentele cu număr mic de participanți vor avea loc

Sunt însă și vesti bune pentru evenimentele cu un număr mic de participanți. Festivalul Jazz in the Park de la Cluj, dar și Festivalul Internațional de Film Transilvania vor avea loc.

Alin Vaida, directorul Jazz in the Park: ”O să fie o ediție specială, care nu are loc în Parcul Central, ci în mai multe locații din tot orașul. Dar clar e un festival care va avea o capacitate mult mai mică decât în 2019”.

Tudor Giurgiu, președinte TIFF: ”Vor fi și proiecții indoor în săli de cinema, în săli de spectacol, dar și proiecții în aer liber ca anul trecut. Încercăm să încurajăm ca oamenii să se vaccineze, cred că este lucrul cel mai important pentru industria de evenimente, mai ales că marile festivaluri s-au anulat, la TIFF vei putea veni chiar dacă nu ți-a venit rândul la vaccinare, însă dorim să organizăm 2-3 evenimente mari cu prezența unor superstaruri, unde accesul va fi cu prioritate pentru cei vaccinați”.

În august are loc și Festivalul de Teatru de la Sibiu.