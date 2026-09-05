Într-un univers în care GTA 6 vrea să ne lase cu gura căscată, cu grafică complexă și simulări fidele ale lumii reale, iată că mai apar și astfel de jocuri.

Pe numele complet Marvel Tokon: Fighting Souls, acesta este un titlu cu lupte, ați ghicit, între personaje din universul Marvel. De la Black Panther la Captain America, Iron Man și Hulk, Deadpool, ba chiar și Spider-Man.

Toate personajele sunt desenate foarte bine și ajută la crearea unei atmosfere speciale. Totuși, nu prea ai timp să admiri ce-ți apare pe ecran, căci acțiunea se întâmplă mereu pe repede înainte.

Îți alegi personajele, cu cine vrei să te lupți și începi să apeși cu foc pe butoanele controllerului... în speranța că o să câștigi. Partea bună este că și cei care nu prea au experiență cu astfel de jocuri, cum sunt eu, se pot distra pe cinste.

Sunt disponibile mai multe moduri de joc - printre care și Arcadia Rumble, unde poți să aduni super-puteri pe care să le folosești ca bonusuri, apoi moduri de arenă, dar și survival. Un element central al titlului este Tag Team - adică poți să schimbi personajele în timpul luptei.

Îl văd ca pe un înlocuitor de FC pentru foarte multe gospodării. Marvel Tokon este, așadar, multiplayer, evident, atât local, pe aceeași canapea, cât și online.

Cu timpul, începi să înveți ce are special fiecare personaj și care sunt combinațiile de butoane care declanșează mișcările speciale. Genul acesta de joc aduce aminte de Street Fighter sau Mortal Kombat, dar e o zonă în care nu avem chiar atât de multe titluri.