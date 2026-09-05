iLikeIT. Emisiunea integrală din 5 septembrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 5 septembrie 2026
iLikeIT. Emisiunea integrală din 5 septembrie 2026
Marvel Tokon este jocul săptămânii. Lansat prin luna august, astăzi e pe ecranele noastre. Să vedem ce știe să facă.
Deși mă pot considera un amator avansat în seria Farming Simulator, să știți că viața bate ficțiunea.
Toate telefoanele din 2026 au ceva în comun: sunt mai scumpe.
Un exercițiu de simulare desfășurat luni în SUA a analizat un scenariu în care Rusia atacă Republica Moldova în 2028, iar o dronă lovește un depozit de combustibil din România, provocând victime civile.
Noi date de la Casa de Pensii ne arată care sunt veniturile celor care și-au încheiat anii de muncă în funcție de județele în care trăiesc.
România se confruntă sâmbătă cu un nou episod de căldură, dar și cu fenomene meteo severe în mai multe regiuni. ANM a emis mai multe atenționări Cod galben pentru temperaturi ridicate, caniculă, disconfort termic, intensificări ale vântului și vijelii.