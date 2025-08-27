Enrique Iglesias va deveni din nou tată. Anna Kournikova este însărcinată cu al patrulea copil la 44 de ani

Fosta jucătoare de tenis Anna Kournikova (44 de ani) este din nou însărcinată și urmează să aducă pe lume al patrulea copil alături de partenerul său, cântărețul Enrique Iglesias (50 de ani), scrie Daily Mail.

Potrivit publicației spaniole ¡Hola!, Kournikova se află deja la jumătatea sarcinii, iar o sursă apropiată cuplului a confirmat că totul decurge normal și fără complicații.

Imagini recente cu Anna într-un scaun cu rotile au stârnit îngrijorare

Vestea vine la doar câteva luni după ce sportiva a fost surprinsă în public într-un scaun cu rotile, purtând o cizmă ortopedică – imagini care au alimentat speculațiile privind o posibilă accidentare.

Totuși, la începutul lunii august, Kournikova a fost văzută într-o formă bună, în timp ce își însoțea copiii la cursuri de arte marțiale în Miami, semn că s-a recuperat complet.

Anna Kournikova și Enrique Iglesias formează un cuplu din 2001 și au împreună trei copii: gemenii Lucy și Nicholas, în vârstă de 7 ani, și fetița Mary, care are 5 ani.

Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale videoclipului piesei „Escape” și, de atunci, au ales să își trăiască viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Apariții publice tot mai rare

În timp ce Enrique Iglesias continuă să aibă concerte în întreaga lume, Anna Kournikova preferă o viață discretă, departe de presă.

Anna Kournikova a devenit jucătoare profesionistă de tenis la doar 14 ani și a urcat până pe locul 8 în clasamentul mondial WTA.

Deși nu a reușit să câștige un titlu de Grand Slam la simplu, a avut succes în proba de dublu, mai ales alături de Martina Hingis. Cele două au cucerit titlul la Australian Open în 1999 și 2002.

Ultimul meci al rusoaicei a avut loc în mai 2003, când avea doar 21 de ani.

