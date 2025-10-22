Emisiunea La Măruță împlinește 18 ani: Mesajul emoționant al prezentatorului „la majorat”

Stiri Mondene
22-10-2025 | 15:55
la maruta

Emisiunea La Măruță, una dintre cele mai longevive și iubite producții de daytime din România, aniversează astăzi 18 ani de difuzare la PRO TV.

autor
Stirileprotv

Din 2007 până în prezent, prezentatorul Cătălin Măruță a adus zilnic în casele românilor divertisment, povești inspiraționale și momente memorabile.

18 ani de povești și emoție alături de telespectatori

De-a lungul celor 18 ani, La Măruță s-a transformat într-o emisiune despre și pentru oameni, cu sute de invitați din toate domeniile - de la artiști consacrați la oameni obișnuiți cu povești extraordinare. Show-ul a oferit mereu un mix unic între informație, emoție și entertainment, difuzându-se de luni până vineri la PRO TV.

Mesajul emoționant al lui Cătălin Măruță

Cu ocazia acestei aniversări speciale, Cătălin Măruță a publicat pe Instagram un mesaj profund și sincer, în care vorbește cu recunoștință despre parcursul său:

"18 ani în care am râs, am plâns, am învățat și am crescut alături de voi, cei care ne priviți zi de zi. Poate nu am fost cel mai bun prezentator mereu. Poate nici cel mai bun coleg. Dar știu sigur că am fost mereu un om care a pus suflet."

Prezentatorul a rememorat momentul în care a plecat de la Televiziunea Română acum 18 ani, începând un drum nou, plin de emoții. El a mulțumit echipei sale dedicate, în special producătoarei Alina Tolontan, care a știut să îi țină uniți și să creadă mereu în proiect.

Citește și
P
Top 101 Producers 2025: House, melodic techno și noile tendințe în muzica electronică

O viață întreagă pe platoul emisiunii

Pentru Cătălin Măruță, acești 18 ani au însemnat mult mai mult decât o simplă carieră TV. În această perioadă s-a căsătorit, a devenit tată și a trăit atât bucurii uriașe, cât și momente grele în care a pierdut oameni dragi.

"Pentru mine, 'La Măruță' nu e doar o emisiune. E o bucată din inima mea," a mărturisit prezentatorul, mulțumind familiei care l-a susținut mereu și publicului care a rămas alături de el în toți acești ani.

Ediție specială aniversară cu surprize

În ediția specială aniversară, difuzată la ora 15:00 la PRO TV, surprizele se țin lanț. Cătălin Măruță va primi o vizită complet neașteptată din partea versiunii sale din 2007, cel care a întâmpinat primii invitați pe platou. De asemenea, prezentatorul va fi supus mai multor provocări care îl vor pune în dificultate.

Succesul unei formule câștigătoare

Emisiunea La Măruță și-a păstrat popularitatea de-a lungul anilor datorită autenticității și conexiunii sincere pe care prezentatorul a reușit să o construiască cu publicul. Cu milioane de telespectatori fideli, show-ul a devenit o constantă în viața românilor, oferind zilnic o doză de energie pozitivă și povești care inspiră.

"Și, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face exact același drum. Pentru că merită," a încheiat Cătălin Măruță mesajul său emoționant.

Emisiunea La Măruță se difuzează de luni până vineri, de la ora 15:00, la PRO TV.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: la măruță,

Dată publicare: 22-10-2025 15:55

Articol recomandat de sport.ro
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”
Citește și...
Top 101 Producers 2025: House, melodic techno și noile tendințe în muzica electronică
Stiri Mondene
Top 101 Producers 2025: House, melodic techno și noile tendințe în muzica electronică

PARTENERIAT. E aceea perioadă din an în care, după un sezon plin în evenimente, industria muzicii electronice recompensează talentul în materie de producție.

 

CRBL, în acestă seară La bine și la Roast: „A fost cu usturime, dar și cu dragoste. Pentru mine asta înseamnă familie”
Stiri Mondene
CRBL, în acestă seară La bine și la Roast: „A fost cu usturime, dar și cu dragoste. Pentru mine asta înseamnă familie”

În această seară, de la 21:30, la PRO TV, și cu o zi înainte, în avans, pe VOYO, telespectatorii sunt invitați la o nouă ediție incendiară a show-ului La bine și la Roast.

Șapte influenceri celebri intră în bucătăria MasterChef, într-o probă care va genera haos și umor: „Îmi vine să plâng!”
Stiri Mondene
Șapte influenceri celebri intră în bucătăria MasterChef, într-o probă care va genera haos și umor: „Îmi vine să plâng!”

Astăzi, de la ora 20:30, șapte dintre cei mai puternici creatori de conținut din România vor fi invitați speciali în bucătăria MasterChef România.

Recomandări
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Stiri Politice
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Stiri actuale
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”
Stiri actuale
Un român a creat un fals SRI. A recrutat foști militari și posesori de arme pe care i-a trimis în „misiuni”

Şapte percheziţii au loc miercuri, în patru judeţe, în cazul unui bărbat acuzat că s-a dat drept căpitan SRI specializat în culegerea de informaţii şi alte misiuni secrete.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Octombrie 2025

46:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Octombrie 2025

01:44:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28