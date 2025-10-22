Emisiunea La Măruță împlinește 18 ani: Mesajul emoționant al prezentatorului „la majorat”

Emisiunea La Măruță, una dintre cele mai longevive și iubite producții de daytime din România, aniversează astăzi 18 ani de difuzare la PRO TV.

Din 2007 până în prezent, prezentatorul Cătălin Măruță a adus zilnic în casele românilor divertisment, povești inspiraționale și momente memorabile.

18 ani de povești și emoție alături de telespectatori

De-a lungul celor 18 ani, La Măruță s-a transformat într-o emisiune despre și pentru oameni, cu sute de invitați din toate domeniile - de la artiști consacrați la oameni obișnuiți cu povești extraordinare. Show-ul a oferit mereu un mix unic între informație, emoție și entertainment, difuzându-se de luni până vineri la PRO TV.

Mesajul emoționant al lui Cătălin Măruță

Cu ocazia acestei aniversări speciale, Cătălin Măruță a publicat pe Instagram un mesaj profund și sincer, în care vorbește cu recunoștință despre parcursul său:

"18 ani în care am râs, am plâns, am învățat și am crescut alături de voi, cei care ne priviți zi de zi. Poate nu am fost cel mai bun prezentator mereu. Poate nici cel mai bun coleg. Dar știu sigur că am fost mereu un om care a pus suflet."

Prezentatorul a rememorat momentul în care a plecat de la Televiziunea Română acum 18 ani, începând un drum nou, plin de emoții. El a mulțumit echipei sale dedicate, în special producătoarei Alina Tolontan, care a știut să îi țină uniți și să creadă mereu în proiect.

O viață întreagă pe platoul emisiunii

Pentru Cătălin Măruță, acești 18 ani au însemnat mult mai mult decât o simplă carieră TV. În această perioadă s-a căsătorit, a devenit tată și a trăit atât bucurii uriașe, cât și momente grele în care a pierdut oameni dragi.

"Pentru mine, 'La Măruță' nu e doar o emisiune. E o bucată din inima mea," a mărturisit prezentatorul, mulțumind familiei care l-a susținut mereu și publicului care a rămas alături de el în toți acești ani.

Ediție specială aniversară cu surprize

În ediția specială aniversară, difuzată la ora 15:00 la PRO TV, surprizele se țin lanț. Cătălin Măruță va primi o vizită complet neașteptată din partea versiunii sale din 2007, cel care a întâmpinat primii invitați pe platou. De asemenea, prezentatorul va fi supus mai multor provocări care îl vor pune în dificultate.

Succesul unei formule câștigătoare

Emisiunea La Măruță și-a păstrat popularitatea de-a lungul anilor datorită autenticității și conexiunii sincere pe care prezentatorul a reușit să o construiască cu publicul. Cu milioane de telespectatori fideli, show-ul a devenit o constantă în viața românilor, oferind zilnic o doză de energie pozitivă și povești care inspiră.

"Și, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face exact același drum. Pentru că merită," a încheiat Cătălin Măruță mesajul său emoționant.

Emisiunea La Măruță se difuzează de luni până vineri, de la ora 15:00, la PRO TV.

