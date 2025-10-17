Eminem împlinește 53 de ani. Povestea incredibilă a ”rebelului” care a cucerit scena rap și a câștigat un Oscar. GALERIE FOTO

17-10-2025 | 08:46
Rapperul Eminem (nume real Marshall Bruce Mathers III) împlinește vineri vârsta de 53 de ani. Celebrul artist s-a născut la 17 octombrie 1972, în St. Joseph, Missouri, SUA.

Mihaela Ivăncică

A fost crescut doar de mamă, care îşi schimba frecvent locul de muncă, astfel că ea şi fiul se mutau destul de des dintr-un oraş în altul - Missouri, Detroit, Michigan, ceea ce a avut ca efect faptul că în copilărie, apoi în adolescenţă, Marshall nu avea prieteni printre colegii de şcoală, lucru pe care, mai târziu, l-a descris în versurile cântecelor sale, conform site-ului https://www.biography.com/.

A urmat cursurile liceului Lincoln din Warren, Michigan, unde a repetat clasa a IX-a de trei ori. În cele din urmă a abandonat şcoala la vârsta de 17 ani. Cu toate acestea, a avut întotdeauna o afinitate pentru limbaj şi pentru modul de exprimare, citind mult şi chiar studiind dicţionare.

"Am descoperit că, indiferent cât de slab aş fi fost la şcoală şi oricât de scăzute ar fi fost notele mele uneori, am fost întotdeauna bun la engleză... Am simţit că vreau să pot avea toate aceste cuvinte la dispoziţie, în vocabularul meu, în orice moment, ori de câte ori trebuie să le rostesc", declara el, potrivit site-ului amintit.

Primii pași în muzică și debutul în carieră

Rapperul a început să cânte de la vârsta de 14 ani. Pentru început, s-a alăturat formaţiei New Jacks, apoi formaţiei Soul Intent, alături de care a realizat prima sa melodie, în 1995. Ulterior, a format împreună cu câţiva prieteni grupul D12.

Versurile sale adesea controversate au reprezentat cea mai bună reclamă pentru artist. După albumul de debut - "Infinite" (1996) - a câştigat rapid popularitate.

În 1999, a apărut primul său album de studio, "Slim Shady LP" - care a câştigat mai multe discuri de platină şi i-a adus lui Eminem patru MTV Video Music Awards -, urmat de "The Marshall Mathers LP" (2000) - considerat unul dintre cele mai bune albume ale sale -, şi de "Eminem Show" (2002).

Toate au fost răsplătite cu Premii Grammy, făcând din Eminem primul artist care a câştigat titlul de cel mai bun album Rap, cu trei LP-uri consecutive.

Ascensiune continuă și succes internațional

În 2004, a lansat albumul "Encore", ce conţine piese ce au înregistrat un mare succes: "Encore", "Mosh", "Mockingbird", "Like Toy Soldiers", "When I'm Gone".

După turneul cu trupa sa, în 2005, a urmat o pauză în cariera artistului. În 2009, a lansat albumul intitulat "Relapse", iar în 2010, Eminem a lansat al şaptelea album de studio, "Recovery", care a înregistrat un mare succes internaţional, devenind cel mai bine vândut album al anului 2010 la nivel mondial.

A lansat, ulterior, albumele "Marshall Mathers LP 2" (2013), "Revival" (2017), "Kamikaze" (2018) şi "Music to Be Murdered By" (2020), notează site-ul amintit.

Artistul a devenit şi producător şi a fondat propria casă de discuri, "Shady Records", împreună cu managerul Paul Rosenberg. Are, de asemenea, canalul propriu de radio, "Shade 45". A început şi o carieră de actor cu rolul din drama "8 Mile" ( 2002). A câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun cântec original (2003), devenind primul artist rap ce deţine acest premiu. A mai apărut în filme precum "Wash" (2001), "Funny People" (2009) şi serialul de televiziune "Entourage" (2011).

Incluzând şi activitatea sa cu grupurile D12 şi Bad Meets Evil, Eminem a realizat numeroase albume - individuale sau în colaborare - şi a ajuns numărul unu în "Billboard 200". Este unul dintre cei mai bine vânduţi artişti ai anilor 2000, albumele sale fiind comercializate în peste 160 de milioane de exemplare în întreaga lume.

Viața personală și relația cu Kim Ann Scott

Pe cea care i-a devenit soţie, Kim Ann Scott, a cunoscut-o când el avea 15 ani, iar ea, 13 ani. Intrând în conflict cu tatăl vitreg, Kim a venit să locuiască împreună cu Eminem şi cu mama acestuia. S-au căsătorit în 1999, dar au divorţat un an mai târziu; în 2006 s-au recăsătorit, însă au divorţat din nou. Cei doi au o fiică, Hailie Jade Scott, care a absolvit Universitatea de Stat din Michigan cu o diplomă în psihologie, precizează site-ul https://www.biography.com/.

Sursa: Agerpres

