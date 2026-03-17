Electric Castle 2026, line-up complet: The Cure, twenty one pilots, Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Keanu Reeves şi Dogstar

O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"
O româncă este câștigătoare la Oscar 2026: Natalie Musteață a regizat filmul „Two People Exchanging Saliva"

Organizatorii festivalului Electric Castle au anunțat afişul complet al ediţiei care are loc între 16 şi 19 iulie 2026 pe domeniul Bánffy din Bonţida. 

autor
Cristian Matei

Deschis de superstarurile The Cure, twenty one pilots şi Teddy Swims, completat de senzaţiile rock Wet Leg, Nothing But Thieves şi LP, cu o selecţie extravagantă hip-hop ce-i include pe Kneecap, Yung Lean & Bladee, şi electro de top asigurat de Mochakk, Chase & Status sau Subtronics, lineup-ul îmbină nume consacrate şi artişti avangardişti ce redefinesc genurile.

Keanu Reeves via Dogstar va fi la Bonţida.

Abonamentele sunt disponibile pe electriccastle.ro la 169 de euro + taxe (General Access), preţ pe perioadă limitată, potrivit News.ro.

Teddy Swims va fi în premieră în festival şi în România. “Lose Control” este hit-ul care l-a propulsat la statutul de star soul-pop. Swims va aduce pe scena principală a festivalului “Bad Dreams”, “The Door” şi “Hammer to the Heart”.

Cine este Natalie Musteață, câștigătoarea de Oscar cu origini românești. „Mulțumesc Academiei că a sprijinit un film ciudat”
Cine este Natalie Musteață, câștigătoarea de Oscar cu origini românești. „Mulțumesc Academiei că a sprijinit un film ciudat”

Trei nume care spun multe despre cum va arăta scena principală a celei de-a 12-a ediţii EC: Wet Leg, LP şi Nothing But Thieves. De la un single viral în 2021 la două premii Grammy în 2023, Wet Leg au devenit rapid unul dintre cele premiate nume din indie-ul britanic. Live, trupa livrează hit-uri precum „Chaise Longue”, „Wet Dream” şi „Ur Mum” într-o formulă care combină efervescenţa post-punk, atitudinea feministă şi euforia perfectă pentru festivaluri.

Li se alătură LP (Laura Pergolizzi), vocea inconfundabilă din New York, artistă şi compozitoare care a semnat piese pentru Rihanna şi Christina Aguilera înainte ca hitul „Lost on You” să devină un fenomen european.

Din aceeaşi ecuaţie a marilor show-uri live face parte şi Nothing But Thieves, trupa cu albume de top, miliarde de stream-uri şi concerte pe care le simţi până în adâncul sufletului.

EC 2026 aduce în line-up şi trei dintre cele mai provocatoare nume ale scenei europene: Yung Lean şi Bladee, vizionarii suedezi care au transformat cloud rap-ul scandinav dintr-un fenomen de nişă într-un cult global, dar şi Kneecap, explozivul trio hip-hop din Belfast care a reinventat discursul politic şi cultural printr-un mix de irlandeză, revoltă şi adrenalină.

Tot cu rădăcini irlandeze, dar în cu totul alt registru muzical, Maverick Sabre pregăteşte un show ce acoperă toate albumele sale, inclusiv “Lonely Are the Brave”, certificat cu aur.

Atent rafinată pentru a acoperi toate genurile muzicii electro, selecţia artiştilor din acest gen muzical îi include pe Mochakk, senzaţia tech-house a momentului, Chase & Status “veteranii” scenei drum & bass, cu hituri precum „Blind Faith” şi „End Credits”, vândute în peste 10 milioane de exemplare, Subtronics, Kölsch şi Deep Dish, duo-ul recompensat cu Grammy, revenit după două decenii pe scena progressive house.

Dogstar, trupa fondată şi condusă de Keanu Reeves

Fanii rock sau ai filmelor Matrix nu vor lipsi de la concertul Dogstar, trupa fondată şi condusă de Keanu Reeves. Dogstar aduce în festival materiale noi ce demonstrează că revenirea lor este mult mai mult decât un simplu moment de nostalgie. 

Pentru cei nerăbdători să îşi facă de pe acum lista cu show-uri de neratat Balu Brigada, House of Protection, Just Mustard, Sleaford Mods, Omul la lună, HVNDS, Celelalte Cuvinte asigură o călătorie completă prin rock, de la post-punk, indie la electronic rock.

Nastia, Sullivan King, Mind Entreprises, Egyptian Lover, Quantic şi Layla Benitez sunt alţi câţiva dintre cei 200 de artişti ce compun lineup-ul Electric Castle la ediţia din acest an.

Lista completă a artiştilor prezenţi pe afişul Electric Castle 2026 este pe www.electriccastle.ro.

Tot aici sunt disponibile şi abonamentele, la un preţ special în perioada următoare, începând cu 169 euro + taxe pentru Acces General, urmând ca preţul să ajungă la pragul final. De asemenea, organizatorii oferă opţiunea de a bloca preţul actual prin programul de rate, cu o primă plată de doar 20 de euro.

Poliția britanică acuză un membru al grupului irlandez de hip-hop Kneecap de infracțiune de terorism, după ce ar fi fluturat un steag Hezbollah la un concert în Londra, în 21 noiembrie 2024.

