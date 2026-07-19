Pe scena principală de la Bonțida, atmosfera a fost electrizată de artista americană LP și trupa britanică „Nothing But Thieves”.

Dincolo de concerte, evenimentul adună o comunitate în care se leagă prietenii și chiar mari iubiri.Ploaia, aproape nelipsită de la fiecare ediție a Electric Castle, a fost decorul perfect pentru intrarea lui LP pe scena principală. Cântăreața, cunoscută cu hitul ”Lost on You”, a venit pentru prima dată în Transilvania. Pelerinele au colorat mulțimea, iar zecile de mii de spectatori au rămas în fața scenei și au cântat alături de artistă.

Artista a mărturisit că se simte bine pe scenele din România.

Laura Pergolizzi: „Prima prima impresie a fost una frumoasă. //Bucurați-vă de moment și sunt foarte bucuroasă să cânt pentru voi”.Nu a ezitat să facă și o demonstrație spontană a modului în care și-a transformat fluieratul într-o semnătură personală în piesele sale.

Laura Pergolizzi: „Da, e natural... să îmi încălzesc vocea..”.

Au urmat britanicii de la Nothing But Thieves, considerați una dintre cele mai apreciate trupe de rock alternativ ale noii generații. Formația este cunoscută pentru concertele pline de energie. Maratonul nopților albe de la Electric Castle este cunoscut și pentru prieteniile care se leagă între oameni.

Participant: „Este un loc grozav ca să ne conectăm unii cu ceilalți”.

Participant: „Ăsta e locul în care, dacă vrei să cunoști oameni noi... aici”.

La Bonțida s-au legat și povești de dragoste. În urmă cu patru ani Antonio a cerut-o în căsătorie pe Ioana chiar la Electric Castle, iar de atunci nu lipsesc de la nicio ediție a festivalului.

Antonio: „Putem să spunem că am format o familie mare care venim la camping în fiecare an”.

Ioana: ”În fiecare an se mai tot adaugă persoane... așa un grup de 20 de oameni”.Duminică, 19 iulie, este ultima noapte de festival la Castelul Banffy. Pe scena principala va urca, printre alții, trupa britanică „The Cure”, care a devenit cunoscută la sfârşitul anilor 70 cu "Boys don't cry”.