Demi Moore și Andrew Garfield ar forma un cuplu. Detaliul surprins de fani la Golden Globes. FOTO&VIDEO

Admiratorii lui Demi, care a jucat în The Substance anul trecut, sunt încântați de posibilitatea ca Demi, în vârstă de 62 de ani, și Andrew, în vârstă de 41 de ani, să formeze un cuplu, potrivit The Sun.

Există un nou zvon neverificat, dezvăluit recent de Deux Moi, conform căruia cei doi formează un cuplu, iar Andrew se află în prezent la proprietatea lui Demi din Idaho.

Acum, urmăritorii sunt în extaz după ce au descoperit un moment de la începutul acestei luni, când cei doi au participat la Golden Globes. Mulți oameni susțin că perechea părea să flirteze unul cu celălalt în timpul ceremoniei de decernare a premiilor.

Andrew Garfield ve Demi Moore'un hali dfvb pic.twitter.com/O9cEfIOh99 — Eren ABAKA (@kedikara) January 6, 2025

Demi a avut numeroase relații, inclusiv căsătorii cu Freddy Moore, Bruce Willis și Ashton Kutcher. Actrița din Ghost s-a căsătorit cu Freddy în 1980, însă cei doi au divorțat trei ani mai târziu. Ulterior, s-a căsătorit cu Bruce Willis în 1987, iar împreună au trei fiice: Rumer, Scout și Tallulah.

Cine este Andrew Russell Garfield

Profimedia

Actorul american-britanic de teatru, film și televiziune Andrew Russell Garfield este cunoscut pentru rolurile sale din filmele Lions for Lambs (2007), Boy A (2007), The Imaginarium of Doctor Parnassus (2009) și The Social Network (2010).

Garfield și-a început cariera în teatru, lucrând în principal ca actor de scenă. În 2004, a câștigat Premiul MEN Theatre pentru interpretarea sa în piesa Kes la Royal Exchange Theatre din Manchester, iar în 2006 a fost distins cu premiul pentru un debut remarcabil la Evening Standard Theatre Awards.

