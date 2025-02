Demi Moore, apariție de senzație la Premiile BAFTA 2025. Actrița în vârstă de 62 de ani a purtat o rochie spectaculoasă. FOTO

Actrița în vârstă de 62 de ani a participat la Premiile de Film EE BAFTA 2025, care au avut loc duminică, 16 februarie, la The Royal Festival Hall din Londra, Anglia.

Demi a fost nominalizată pentru interpretarea sa din „The Substance”.

Pentru acest eveniment actrița a ales să poarte o rochie spectaculoasă creată de McQueen by Seán McGirr, cu un guler impunător plin de paiete.

Ea a asortat rochia cu un clutch și diamante strălucitoare.

Nominalizările au fost anunțate la 18 ianuarie de către actrița britanică Mia McKenna-Bruce și compatriotul acesteia, actorul și regizorul Will Shape.

În topul nominalizărilor conduce thrillerul 'Conclave', propus la 12 categorii, urmat de thrillerul musical 'Emilia Perez', cu 11 propuneri și drama 'The Brutalist', ce candidează la 9 categorii. Trei filme au primit 7 nominalizări: 'Anora', 'Dune: Part Two' și 'Wicked'.

Cele cinci pelicule care se întrec la categoria Cel mai bun film, sunt: 'Anora', 'The Brutalist', 'A Complete Unknown', 'Conclave' și 'Emilia Perez', conform bafta.org.

Cel mai bun regizor va fi desemnat unul din următorii șase: Jacques Audiard pentru 'Emilia Perez'; Sean Baker pentru 'Anora'; Edward Berger pentru 'Conclave'; Brady Corbet pentru 'The Brutalist'; Coralie Fargeat pentru 'The Substance' și Denis Villeneuve pentru 'Dune: Part Two'.

La categoria Cel mai bun actor în rol principal, este nominalizat și Sebastian Stan, actor născut la Constanța în 1982 și stabilit în SUA, care interpretează rolul lui Donald Trump în filmul 'The Apprentice', prezentând anii de tinerețe petrecuți de acesta la New York. Ceilalți cinci actori aflați în competiție sunt: Adrien Brody pentru rolul Laszlo Toth din 'The Brutalist'; Timothee Chalamet pentru rolul Bod Dylan din 'A Complete Unknown'; Colman Domingo pentru rolul John Whitfield din 'Sing Sing'; Ralph Fiennes pentru rolul Cardinalului Thomas Lawrence din 'Conclave' și Hugh Grant pentru rolul Mr. Reed din 'Heretic'.

Cea mai bună actriță în rol principal va fi desemnată dintre: Cynthia Erivo pentru rolul Elphaba Thropp din 'Wicked'; Karla Sofia Gascon pentru rolul Emilia Perez din pelicula omonimă; Marianne Jean-Baptiste pentru rolul Pansy Deacon din 'Hard Truths'; Mikey Madison pentru rolul Anora Mikheeva din 'Anora'; Demi Moore pentru rolul Elisabeth Sparkle din 'The Substance' și Saoirse Ronan pentru rolul Rona din 'The Outrun'.

La ediția din 2025 a Premiilor BAFTA debutează categoria Cel mai bun film pentru copii & familie, la care se întrec patru animații: 'Flow', 'Kensuke's Kingdom', 'Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl' și 'The Wild Robot'.

Precedenta ceremonie de decernare a Premiilor BAFTA a avut loc la 18 februarie 2024, de asemenea la Royal Festival Hall din Londra. Lungmetrajul 'Oppenheimer' a fost marele câștigător al ediției, după ce a triumfat la 7 categorii, printre care Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Christopher Nolan) și Cel mai bun actor în rol principal' (Cillian Murphy).

Emma Stone a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal datorită interpretării sale din filmul 'Poor Things', film ce a câștigat în total cinci premii, impunându-se și la categoriile Cea mai bună scenografie, Cel mai bun design de costume, Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri și Cele mai bune efecte speciale.

Premiile BAFTA pentru roluri secundare le-au revenit în actorilor Robert Downey Jr. ('Oppenheimer) și Da'Vine Joy Randolph ('The Holdovers').



