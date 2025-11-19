Cynthia Nixon, actrița din Sex and the City, apariție îndrăzneață la 59 de ani, la premiera unui serial. FOTO

19-11-2025 | 21:27
Cynthia Nixon
Getty

Cynthia Nixon și-a prezentat un look plin de eleganță la premiera celui de-al treilea sezon al serialului Epoca de Aur, care a avut loc marți, la New York.

Ioana Andreescu

Actrița din Sex and the City, în vârstă de 59 de ani, a atras toate privirile cu ținuta aleasă: un sacou negru purtat deschis, care lăsa la vedere un sutien asortat. Cynthia a purtat și o fustă plisată, în aceeași nuanță, iar ținuta i-a fost completată de o pereche de pantofi stiletto negri, potrivit Daily Mail.

Vedeta a afișat și un look nou

Vedeta a afișat și un look nou, cu părul tuns scurt și vopsit într-o nuanță de blond deschis. Ținuta a fost accesorizată cu un plic alb, iar Cynthia și-a completat apariția cu o pereche de cercei argintii.

Deși este cunoscută publicului drept roșcată datorită rolului Miranda Hobbs, Cynthia este de fapt blondă natural. În primul sezon al serialului „And Just Like That”, a apărut cu părul grizonat, după ce s-a decis că Miranda își lasă culoarea naturală să se vadă în timpul pandemiei.

Aflată în emisiunea Live with Kelly and Ryan, ea a declarat: „Michael Patrick King, scenaristul nostru principal și regizor, a spus: «Știi, multe femei în timpul pandemiei nu au mai ajuns la salon și au decis să-și lase părul să albească, iar apoi au descoperit că le place.»

«Așa că, dacă ar fi fost una dintre personaje, noi credem că ar fi fost Miranda.» Așa că, da.”

Paradoxul reformei companiilor de stat. Sunt vizate firmele cu pierderi uriașe, dar care au primit subvenții de la stat

Sursa: Daily Mail

