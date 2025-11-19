Cynthia Nixon, actrița din Sex and the City, apariție îndrăzneață la 59 de ani, la premiera unui serial. FOTO

Cynthia Nixon și-a prezentat un look plin de eleganță la premiera celui de-al treilea sezon al serialului Epoca de Aur, care a avut loc marți, la New York.

Actrița din Sex and the City, în vârstă de 59 de ani, a atras toate privirile cu ținuta aleasă: un sacou negru purtat deschis, care lăsa la vedere un sutien asortat. Cynthia a purtat și o fustă plisată, în aceeași nuanță, iar ținuta i-a fost completată de o pereche de pantofi stiletto negri, potrivit Daily Mail.

Vedeta a afișat și un look nou

Vedeta a afișat și un look nou, cu părul tuns scurt și vopsit într-o nuanță de blond deschis. Ținuta a fost accesorizată cu un plic alb, iar Cynthia și-a completat apariția cu o pereche de cercei argintii.

Deși este cunoscută publicului drept roșcată datorită rolului Miranda Hobbs, Cynthia este de fapt blondă natural. În primul sezon al serialului „And Just Like That”, a apărut cu părul grizonat, după ce s-a decis că Miranda își lasă culoarea naturală să se vadă în timpul pandemiei.

Aflată în emisiunea Live with Kelly and Ryan, ea a declarat: „Michael Patrick King, scenaristul nostru principal și regizor, a spus: «Știi, multe femei în timpul pandemiei nu au mai ajuns la salon și au decis să-și lase părul să albească, iar apoi au descoperit că le place.»

«Așa că, dacă ar fi fost una dintre personaje, noi credem că ar fi fost Miranda.» Așa că, da.”

