Ceasul lui Adolf Hitler, vândut la licitație pentru aproape 1 milion de euro | FOTO

Ceasul Huber este personalizat, fiind inscripționat cu inițialele „AH”. Pe spatele cadranului este emblemat semnul svastica și vulturul nazist, conform SkyNews.

Vânzarea ceasului a fost condamnată printr-o scrisoare de 34 de lideri ai comunității evreiești. Aceștia au solicitat casei de licitații din Maryland, Alexander Historical Auctions, să nu vândă acest ceas.

Ceasul a fost în cele din urmă vândut unui cumpărător care a preferat să rămână anonim.

Conform descrierii făcută de casa de licitații, ceasul ar fi fost oferit liderului nazist drept cadou la ziua sa de naștere din 1933, anul în care a fost numit cancelar al Germaniei.

Se spunea că ceasul a fost confiscat ca „pradă de război” atunci când aproximativ 30 de soldați francezi au luat cu asalt retragerea lui Hitler în munții Bavariei.

Chiar dacă s-a vândut pentru 1 milion de euro, așteptările erau ca ceasul să fie licitat pentru o sumă mult mai mare, cuprinsă între 2 și 4 milioane de euro.

