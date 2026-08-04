Potrivit mai multor publicații internaționale, nunta ar urma să aibă loc în această vară, posibil chiar în weekendul viitor, în Madeira, insula natală a starului portughez, scrie News.ro.

Cei doi formează un cuplu din 2016 și au împreună doi copii. Vara trecută, Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina, iar acum pregătirile pentru marele eveniment par să fie în linie dreaptă.

Cum a cerut-o Cristiano Ronaldo în căsătorie pe Georgina

Într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a povestit cum a avut loc momentul cererii în căsătorie, mărturisind că totul s-a petrecut spontan.

„Știam că o să o fac într-o zi, dar nu plănuisem să o fac în acel moment. Era în jurul orei 1 dimineața. Fiicele mele încă dormeau. Unul dintre prietenii mei mi-a dat inelul să i-l dau lui Gio și, în timp ce i-l înmânam, cei doi copii ai mei au intrat și mi-au spus: «Tată, ai de gând să-i dai inelul mamei și să o ceri în căsătorie?». M-a întrebat dacă sunt sincer și i-am răspuns: «Te vreau și vreau să mă căsătoresc cu tine».”

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, ceremonia va avea loc în Madeira, insula unde a crescut deținătorul a cinci Baloane de Aur. Deși data exactă nu a fost anunțată, mai multe surse susțin că evenimentul ar putea avea loc chiar în weekendul viitor.

Catedrala din Funchal ar fi fost deja rezervată, iar petrecerea ar urma să se desfășoare la Savoy Palace, un hotel de cinci stele.

„Oaspeții hotelului au fost informați că două etaje vor fi inaccesibile vineri și sâmbătă, precum și mai multe baruri”, a declarat o sursă pentru tabloidul The Sun, publicație care susține că nunta este programată pentru weekendul viitor.

Inel de logodnă de 5 milioane de dolari

Deși ceremonia ar urma să fie una discretă, la dorința Georginei Rodriguez, Cristiano Ronaldo nu a făcut economie când a venit vorba despre inelul de logodnă. Presa internațională estimează că bijuteria ar fi costat aproximativ cinci milioane de dolari.

Georgina Rodriguez a comentat cu umor gestul fotbalistului într-un interviu acordat revistei Elle Spain: „Este minimul pe care l-a putut oferi după zece ani de așteptare.”