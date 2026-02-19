În prezent, adolescenta este conştientă, însă nu îşi aminteşte episodul în urma căruia a ajuns la spital. Ea va mai fi supusă unor evaluări.

”Este bine, conştientă. Analizele sunt în limite normale. Nu îşi aduce aminte episodul, dar în rest memoria nu este afectată”, a declarat pentru News.ro medicul Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al unităţii sanitare.

Conform sursei citate, fata a fost adusă intubată şi a fost internată în ATI.

Medicul s-a referit şi la suspiciunea de electrocuţie, precizând că ”nu s-a găsit nicio marcă de intrare a curentului electric pe piele”.

Medicul nu a putut preciza dacă adolescenta va mai rămâne internată sau declarând că ”va mai fi evaluată şi apoi se decide”.

Poliţia Capitalei a anunţat miercuri seară că fata a fost găsită în jurul orei 18:00.

”Astăzi, 18 februarie 2026, în jurul orei 18.00, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din Sectorul 6, posibil electrocutată. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconştienţă, prezentând semne vitale”, a transmis Poliţia.

Echipaje SMURD și pompieri la fața locului

Sursa citată a precizat că un echipaj SMURD i-a acordat primul ajutor şi a transportat-o ulterior la o unitate medicală.

”Totodată, la faţa locului au intervenit şi pompierii, întrucât a fost identificat un copac căzut peste fire de tensiune, acestea aflându-se la sol. Zona a fost delimitată şi securizată de poliţişti, prin instituirea unui perimetru de siguranţă şi restricţionarea accesului persoanelor, până la sosirea unei echipe specializate”, a mai transmis sursa citată.

Familia fetei a fost informată cu privire la producerea incidentului.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 21 Poliţie, sub supravegherea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi dispunerea măsurilor legale ce se impun.