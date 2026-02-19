Ungaria va construi la Szolnok o bază militară pentru operațiuni speciale, despre care ministrul maghiar al Apărării susține că reprezintă cea mai avansată structură a Armatei. Noua bază militară se află la aproximativ 130 de kilometri de Oradea.

”La un an după punerea pietrei de temelie, se construieşte din nou o cazarmă mare în Ungaria. Aceasta este o etapă importantă, "am promis putere, am construit putere!" - a declarat ministrul apărării la Szolnok, la sărbătoarea cununii de la cazarma pentru operaţiuni speciale de pe calea Thököly”, a transmis agenția maghiară Hirado.

”Cazarma pentru operaţiuni speciale din Szolnok este construită cu o finanţare internă de 59 de miliarde de forinţi (156 milioane de euro), bani care nu au fost trimişi în altă parte, „Doamne fereşte, la războiul altora”, ci au rămas în Ungaria, contribuind la creşterea forţei armatei ungare şi, prin aceasta, a Ungariei”, a declarat ministrul Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Potrivit acestuia, ”ultimii patru ani au fost probabil cea mai spectaculoasă perioadă în dezvoltarea forţelor armate ungare”: ”Pentru noi, siguranţa ungurilor este lucrul cel mai important”.

Cazarma a fost construită pentru comandamentul operaţiunilor speciale, precizează sursa citată. Ministrul maghiar susține că ”Operaţiunile Speciale este ramura Armatei Ungare care, pe lângă cel mai rapid timp de reacţie, are probabil cea mai bună pregătire din multe puncte de vedere, în orice caz dispune de echipamentul cel mai special”.

Ce se va afla în baza militară de la Szolnok

Cazarma va găzdui comandamentul regional al componentei operaţiunilor speciale, un comandament multinaţional de operaţiuni speciale care conectează forţele de operaţiuni speciale ungare cu aliaţii noştri, oferind astfel o securitate suplimentară pentru Ungaria.

General colonelul Gábor Böröndi, şeful Statului Major al Armatei Ungare, a declarat că la Szolnok se va realiza cea mai modernă bază de operaţiuni speciale din regiune.

Această cazarmă este strâns legată de Comandamentul Regional al Componentei Operaţiunilor Speciale, o iniţiativă multinaţională care vizează înfiinţarea unui comandament al operaţiunilor speciale la care vor participa, pe lângă Ungaria, Croaţia, Slovacia, Slovenia şi Austria. Ungaria joacă un rol de lider în această iniţiativă – a mai spus șeful Statului Major, care ”a subliniat că cel mai important obiectiv al ţării este construirea unei forţe armate ungare independente, puternice şi moderne”.

Noul complex de cazărmi va asigura depozitarea şi întreţinerea în condiţii de siguranţă a echipamentelor de înaltă tehnologie, dronelor, sistemelor speciale de comunicaţii, armelor şi vehiculelor de luptă, precum şi cele mai înalte standarde de securitate a informaţiilor, condiţii speciale de pregătire şi o stare de disponibilitate constantă şi continuă – a explicat șeful Armatei Ungariei.