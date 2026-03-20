În această declaraţie - publicată pe canalul său Telegram -, Mojtaba Khamenei afirmă că atacurile împotriva Turciei şi Omanului nu au fost comise de către Iran şi forţele sale aliate, scrie AFP.

El le cere Pakistanului şi Afganistanului să-şi îmbunătăţească relaţiile şi propune ca Iranul să le vină în ajutor.

Mojtaba Khamenei afirmă în acest mesaj de Anul Nou că inamicul a fost ”învins”.

El salută fermitatea iranienilor împotriva războiului, relatează The Associated Press.

Atacurile Statelor Unite şi Israelului au la bază iluzia că uciderea liderilor la vârf poate cauza o răsturnare a Guvernului, se arată în mesaj.

El îi laudă pe iranieni pentru ”construirea unui front defensiv naţional şi bastioane în oraşe, cartiere şi moschei şi pentru aplicarea unor lovituri atât de năucitoare încât inamicul a căzut în contradicţii şi declaraţii iraţionale”.

Mojtaba Khamenei nu a apărut în public de când a fost desemnat lider suprem, în urma asasinării tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, la începutul Războiului din Iran, lansat de israel şi Statele Unite la 28 februarie.