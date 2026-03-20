„O onoare şi o bucurie să mă întâlnesc astăzi, la Bruxelles, cu Majestatea Sa Regele Philippe. Am avut împreună o discuţie foarte bună, pentru că ne apropie viziunea comună de a dezvolta relaţiile dintre România şi Belgia. I-am mulţumit Majestăţii Sale pentru contribuţia belgiană la Grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate pe care românii îl apreciază'', a scris Nicuşor Dan, pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit, vineri, la Castelul Regal din Laeken, de Majestatea Sa Philippe, Regele Belgienilor.

Şeful statului român efectuează o vizită de două zile la Bruxelles.

Joi, Nicuşor Dan a avut o întrevedere, la sediul Alianţei Nord-Atlantice, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar în cursul după-amiezii a participat la reuniunea Consiliului European.