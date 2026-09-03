Actorul din „The Rocky Horror Picture Show” a murit pe 25 august, la vârsta de 80 de ani, în locuința sa din Los Angeles, scrie BBC.

Pe lângă boala cardiacă, Tim Curry avea antecedente de accident vascular cerebral și cancer renal, afecțiuni care au contribuit semnificativ la deces, potrivit purtătorului său de cuvânt, care a citat certificatul de deces înregistrat în comitatul Los Angeles.

Mai multe vedete ale scenei și cinematografiei i-au adus un omagiu actorului, devenit celebru datorită rolului doctorului Frank-N-Furter, personajul excentric îmbrăcat în lenjerie intimă pe care l-a interpretat în filmul cult „The Rocky Horror Picture Show”, lansat în 1975.

În 2012, Curry a suferit un accident vascular cerebral aproape fatal, în urma căruia a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile. Ulterior, și-a concentrat activitatea exclusiv pe actorie vocală, spunând că este recunoscător că accidentul vascular cerebral i-a provocat paralizie, dar nu i-a afectat capacitatea de a vorbi.

Actorul a continuat să participe la convenții dedicate filmelor și, anul trecut, și-a publicat memoriile, intitulate „Vagabond”, în care a vorbit despre accidentul vascular cerebral și despre perioada îndelungată de recuperare.

„Dacă a fost ceva ce mi-a rămas întipărit după acel moment, a fost cât de remarcabil este faptul că eram încă în viață”, a spus Curry, potrivit revistei People.

Într-un mesaj publicat săptămâna trecută, Michael McKean, colegul lui Curry din comedia polițistă „Clue”, din 1985, a spus că actorul se afla într-o „stare fizică foarte gravă”.

„Chiar și imobilizat într-un scaun cu rotile, a continuat să fie atât de cald și generos cu fanii săi”, a scris Susan Sarandon, colega sa din „The Rocky Horror Picture Show”, care l-a descris pe Curry drept un om „amuzant, sexy și original”.

Cariera lui Tim Curry

Născut în 1946 în orașul Warrington din nord-vestul Angliei, Tim Curry și-a obținut primul rol după absolvirea universității, când a apărut în producția londoneză din 1968 a musicalului rock „Hair”.

Colegul său Richard O'Brien i-a cerut ulterior să dea o probă pentru noul său musical, „The Rocky Horror Show”. Curry a primit rolul iconic al doctorului Frank-N-Furter și a rostit una dintre replicile devenite celebre: „Don't dream it, be it”.

Printre cele mai cunoscute roluri ale sale se numără clovnul sadic Pennywise din versiunea pentru televiziune a romanului „It”, de Stephen King, difuzată în 1990, regele Arthur din producția teatrală „Spamalot”, Rooster din musicalul „Annie”, lansat în 1982, precum și apariții în filmele „Home Alone 2”, „The Hunt for Red October” și „Scary Movie 2”.