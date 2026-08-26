Curry a interpretat pentru prima dată personajul pe scenă, înainte de apariția versiunii cinematografice, lansată în 1975 și devenită ulterior un film cult.

Actorul l-a interpretat și pe înfricoșătorul clovn Pennywise în adaptarea TV din 1990 a romanului „It”, de Stephen King, și pe Long John Silver în filmul „Muppet Treasure Island”, din 1996.

Printre celelalte filme în care a jucat se numără „The Hunt for Red October” și „Home Alone 2”. De-a lungul carierei sale pe Broadway, Tim Curry a primit trei nominalizări la premiile Tony.

Managerul lui Curry a confirmat pentru CBS, partenerul de știri al BBC din Statele Unite, informația privind moartea actorului.