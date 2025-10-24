Brad Pitt, de nerecunoscut pe platourile de filmare. Cum a fost surprins actorul. FOTO

24-10-2025 | 21:28
Brad Pitt
Getty

Actorul în vârstă de 61 de ani, laureat al premiului Oscar, a fost surprins coborând dintr-o dubă la sosirea pe platourile de filmare ale continuării Once Upon a Time in Hollywood, intitulată The Adventures of Cliff Booth.

Ioana Andreescu

Pentru ziua de filmare, Brad a purtat un tricou albastru, blugi deschiși la culoare și bocanci din piele întoarsă bej, potrivit Just Jared. 

Deocamdată, detaliile poveștii sunt ținute secret, însă un poster al unui film din 1977 cu Richard Pryor a fost observat în fundalul unei alte scene, ceea ce sugerează că acțiunea are loc la 8 ani după filmul original al lui Quentin Tarantino. Pelicula este regizată de David Fincher.

Din distribuție mai fac parte Scott Caan, Elizabeth Debicki, Corey Fogelmanis și Karren Karagulian.

Sursa: Justjared.com

