Billie Eilish a dominat American Music Awards. Artista a câștigat toate cele 7 premii pentru care a fost nominalizată

Cântăreaţa pop americană a obţinut acest premiu impunându-se în faţa altor artişti consacraţi, precum Taylor Swift, Kendrick Lamar, Morgan Wallen. Ea a triumfat în toate cele şapte categorii la care a fost nominalizată, inclusiv la categoriile "albumul anului" şi "artistul preferat în turneu".

"E o nebunie. Am rămas fără cuvinte", a declarat Billie Eilish într-un mesaj video pe care l-a transmis din Europa, unde se află în turneu. "Mi-ar fi plăcut să fiu acolo în această seară", a adăugat ea. Billie Eilish, în vârstă de 23 de ani, a lansat cel de-al treilea album de studio al ei, "Hit Me Hard and Soft", în mai 2024.

Lista câștigătorilor de la AMA 2025

Cântăreaţa Gracie Abrams, cunoscută pentru single-ul "That's So True", a fost desemnată învingătoare la categoria "artistul debutant al anului" şi a transmis la rândul ei un mesaj video prin care a acceptat acest premiu. Ea le-a mulţumit fanilor săi. "Am fost suficient de norocoasă pentru că am avut ce învăţa de la ei. Ei mi-au reamintit că lumina încă există în această lume", a declarat ea.

SZA a câştigat premiile AMA la categoriile "artista R&B preferată" şi "cântecul R&B preferat", pentru single-ul "Saturn". Becky G a fost desemnată artista latino preferată.

Multe vedete de pe lista artiştilor nominalizaţi nu au participat la această gală, care a fost difuzată în direct de postul de televiziune CBS din sala de spectacole a hotelului Fontainebleau din Las Vegas.

Una dintre personalităţile absente a fost Beyonce, care a câştigat premiile AMA decernate la categoriile "artista country preferată" şi "albumul country preferat" ("Cowboy Carter"). Acestea sunt primele trofee AMA pe care vedeta americană le-a câştigat în categorii dedicate muzicii country. Post Malone a fost desemnat artistul country preferat.

Printre absenţi s-au numărat alte două mari vedete americane: Taylor Swift şi Kendrick Lamar. Kendrick Lamar primise cele mai multe nominalizări şi a concurat la 10 categorii. El a câştigat un trofeu, impunându-se la categoria "cântecul hip-hop preferat" cu piesa "Not Like Us".

Gala AMA 2025 a fost deschisă de gazda ei, Jennifer Lopez, care a cântat şi a dansat timp de şase minute într-un microrecital pe parcursul căruia vedeta americană a reinterpretat fragmente din 23 de hituri ale artiştilor nominalizaţi. Printre aceste cântece s-au aflat piesele "Birds of a Feather" (Billie Eilish), "Espresso" (Sabrina Carpenter) şi "Texas Hold 'Em" (Beyonce).

Janet Jackson a fost recompensată cu trofeul Icon Award, un premiu atribuit artiştilor c.re au o influenţă globală asupra industriei muzicale.

"Nu mă consider o legendă", a declarat Janet Jackson pe scena galei. "Singurul lucru pe care îl sper este să fiu o sursă de inspiraţie pentru alţii, pentru ca ei să îşi urmeze visurile şi să aibă succes", a adăugat vedeta americană.

Cântăreţul Rod Stewart, în vârstă de 80 de ani, a fost recompensat cu un premiu pentru întreaga carieră. El a interpretat pe scena evenimentului cântecului "Forever Young", pe care l-a lansat în 1984. Rod Stewart a vorbit despre începuturile carierei sale, spunând că avea pe atunci "o ambiţie arzătoare de a cânta". "Asta era tot ce voiam să fac. Nu am vrut să fiu bogat sau celebru", a adăugat starul britanic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: