PROTEVELION 2024! Prinde indiciul și câștigi 10.000 de euro la concursul din noaptea dintre ani

Bani și distracție, combinația pe care n-o poți refuza pe sfârșit de an. PRO TV ți-a pregătit un program special de Anul Nou și te invită să treci în noul an cu zâmbetul pe buze. Ai și motive, 10.000 de motive mai exact.

Urmărește PROTEVELION 2024 la PRO TV în noaptea dintre ani, de la ora 20:00 la ora 02:00, descoperă indiciul de pe ecran și înscrie-l pe site-ul prindeindiciul.protv.ro, împreună cu datele tale de contact!

Avem 10.000 de euro de dat, iar câștigătorul va fi desemnat pe 10 ianuarie 2024, prin tragere la sorți.

Regulamentul concursului este disponibil AICI!

Vezi mai multe știri despre PROTEVELION 2024 și cu cine vă veți distra în noaptea de Anul Nou.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 28-12-2023 13:05