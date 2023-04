ARTmania 2023. Noi nume anunțate la festivalul de rock din Sibiu: Sirenia, White Walls, RoadKillSoda, Asemic, We Are Numbers

Sirenia (NO) este o formație de gothic metal fondată în 2001 de către Morten Veland, fostul chitarist și vocalist al trupei Tristania.

În poziția de compozitor pentru această trupă, Veland a făcut parte din cei care au definit genul gothic metal chiar la începuturile lui. Până în prezent, SIRENIA au lansat 9 albume, un EP și câteva single-uri. Între timp, single-urile lor au fost în topurile radio de profil din câteva țări.

Al zecelea album SIRENIA, “Riddles, Ruins & Revelations”, a fost lansat pe 12 februarie 2021 cu Napalm Records.

SIRENIA a fost în turnee în Europa, America Latină, America de Nord, Asia și Australia de aproape 20 de ani și a evoluat pe scenele celor mai mari festivaluri din Europa alături de nume importante precum Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Aerosmith și Korn, ca să menționăm doar o parte dintre ele.

Sound-ul SIRENIA este un amestec de gothic metal și rock cu orchestrație clasică, la care se adaugă elemente din genurile extreme. Sound-ul lor are o bază solidă în tobe și bass, care sunt susținute chitare ritm care sună masiv, acompaniate de clape atmosferice și condimentate cu viori melancolice și chitare cu 12 corzi. În fiecare clipă, muzica lor are melodie și groove.

Stilurile vocale sunt la rândul lor diverse având și voci feminine, cor, growling, screams, voce curată masculină, șoapte și sample-uri. Piesele sunt intense și dinamice. Versurile gravitează în jurul reflecțiilor asupra vieții, morții, urii, paranoiei, anxietății și declinului mental în general.

We are numbers ( W3 4R3 NUM83R5)

Trupa de Metalcore, We are numbers s-a fondat în 2014 în Brașov și a susținut mai multe concerte de la înființare, spectacole în club și spectacole în deschidere pentru trupe precum Carnifex sau At The Gates, precum și festivaluri in-door și out-door.

Discul de debut, We are Numbers, a fost înregistrat și mixat la LowBass5 Studio de Adrian Uritescu și Mike Kalajian la Rogue Planet Mastering Studio din New York și-a terminat masterizarea. Lucrarea a fost creată de Cristi Ianos.

Albumul a fost lansat în aprilie 2018, la scurt timp după lansarea oficială a primului videoclip produs de Andrei Calmuc pentru single-ul A New Dawn.

White Walls (RO)

Fondata in 2009, trupa românească originară de pe malul românesc al Marii Negre, White Walls este asociată cu genuri precum metal progresiv, alternativ si metal melodic.

White Walls sunt chitaristul Alexandru-Eduard Dascălu (Dasu), vocalistul Eugen Brudaru, basistul Șerban-Ionuț Georgescu și bateristul Theo Scrioșteanu. Al cincilea membru neoficial al trupei este Mihnea Ioan Grecu, managerul trupei.

White Walls împletește adesea elemente de întuneric și lumină cu riffuri necruțătoare, acorduri melancolice și un amestec echilibrat între neliniște și reținere.

Influențat de o varietate de subgenuri de metal, sunetul a fost comparat cu diverse acte precum The Ocean, Opeth, Tool și Karnivool.

La aproape 2 ani de la lansarea „Grandeur”, trupa a decis să se desprindă de ciclul tradițional de lansare a albumelor, pentru a se concentra mai mult pe lansări de dimensiuni mici care pot prezenta diferite fațete ale mestesugului lor.

RoadkillSoda

Trupa si-a inceput actrivitatea in 2011 si a fost formata de chitaristul si compozitorul Mihnea Ferezan, alături de fratele sau, basistul Victor Vava ferezan, tobosarul Alexandru Ghita si vocalistul Luna Amara, Mihnea Blondariu.

RoadkillSoda reprezinta cu adevarat esenţa stoner rock-ului, atat local, cât şi în afară: vibe-ul anilor ’70 combinat cu riff-uri şi solo-uri de bass grele, toate presărate cu o voce intensă şi ritmuri care îţi pun sângele-n mişcare.

După albumul din 2014, Yo No Hablo Ingles, începând cu Space Echo and Time (2016) și Mephobia (2018), trupa a adoptat o abordare muzicală mai largă, atât cu influențe moderne, cât și vintage, precum Hendrix, Led Zeppelin.

RoadkillSoda a făcut turnee extinse și a devenit un act live cunoscut la toate festivalurile majore din România și regionale, precum Exit Festival, Los Almiros, Street Mode sau Rockstadt Extreme Fest. Trupa a finalizat mai multe turnee europene și openend pentru Slash, cu Myles Kennedy, Billy Idol, Phil Campbell, Crowbar, Nick Oliveri, Therapy.

Asemic

Trupa a fost înființată în Bucuresti în luna octombrie a anului 2013. Stilul muzical abordat este instrumental progressive metal, membrii căutând constant să experimenteze cu sunete și tematică din afara sferei metal.

Cu 2 albume full length lansate până în prezent (Luminescentity – 2015 / Lucid – 2018) si un single (The 48th – 2016), grupul se pregătește pentru înregistrarea celui de-al treilea material full length.

Asemic înseamnă:

Alexei Nichiforof – bass, Liviu Maxim – tobe, Vlad Datcu – chitară

Abonamentele pentru ARTmania Festival 2023 sunt la vânzare pe website-ul oficial și pe iabilet.ro.

