Anthrax deschide concertul IRON MAIDEN de la București

PARTENERIAT. Trupa ANTHRAX va deschide concertul IRON MAIDEN de la București, ce va avea loc pe 28 mai 2026 pe Arena Națională.

ANTHRAX se alătură astfel unuia dintre cele mai așteptate evenimente rock ale anului viitor, parte din turneul aniversar „RUN FOR YOUR LIVES”, dedicat celor 50 de ani de carieră Iron Maiden. Bilete la ironmaiden.emagic.ro, tickets.emagic.ro și pe iaBilet.ro.

Prezența Anthrax pe scena de la București completează un line-up de excepție, promițând fanilor o seară spectaculoasă, cu două dintre cele mai influente nume din istoria metalului.

IRON MAIDEN își continuă în 2026 turneul aniversar „Run For Your Lives”, un show monumental ce reunește momente definitorii din întreaga lor carieră. În prima parte a turneului, trupa a susținut concerte sold-out în fața a peste un milion de fani, iar reacțiile publicului și ale presei au fost extraordinare.

Pentru acest eveniment sunt disponibile bilete cu acces general în zona de gazon (categorie unică), precum și bilete cu loc pe scaun în cele trei inele ale stadionului. Pentru mai multe informații, accesați tickets.emagic.ro.

Un eveniment organizat de Emagic și Live Nation, powered by Rock FM.

***

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului. Mai multe detalii privind regulamentul de acces vor fi comunicate în zilele din apropierea evenimentului. Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic înainte de participarea la eveniment.

