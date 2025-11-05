Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson. Celebra actriță a vizitat un spital și o maternitate din orașul ucrainean. FOTO

Actrița hollywoodiană Angelina Jolie, fost emisar al ONU pentru refugiați, a făcut miercuri o vizită surpriză în orașul Herson din sudul Ucrainei, potrivit mass-media ucrainene, relatează AFP.

Actriţa americană a vizitat unităţi medicale, inclusiv o maternitate şi un spital pentru copii din acest oraş ocupat de Rusia timp de mai multe luni în 2022, au transmis companii din presa locală şi naţională din Ucraina.

Angelina Jolie visited Kherson, Ukrainian media reported It is reported that the actress came to Ukraine as part of a charitable aid program. Former Kherson city council deputy Vitaliy Bogdanov wrote that Jolie is in Kherson. He posted a photo with her. The Telegram channel… pic.twitter.com/vx3LxWvgJa November 5, 2025

Un oficial local, Vitali Bogdanov, a publicat pe Facebook o fotografie care o prezintă pe Angelina Jolie în timp ce poartă o vestă antiglonţ şi cu însemne ucrainene.

Actriţa americană şi Guvernul de la Kiev nu au făcut deocamdată comunicări publice despre această vizită.

Vedeta hollywoodiană Angelina Jolie, care a ocupat funcţia de Trimis Special al Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) între anii 2012 şi 2022, a vizitat deja Ucraina la câteva luni după declanşarea invaziei ruse şi s-a întâlnit cu cetăţeni ucraineni strămutaţi în Liov, un oraş din vestul acestei ţări.

