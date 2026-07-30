Actorul Ben Affleck a câștigat marele premiu la emisiunea „Vrei să fii milionar?”. Care a fost ultima întrebare

Suma câştigată va fi donată fundaţiei non-profit înfiinţată de Ben Affleck, Eastern Congo Initiative.

La începutul episodului de miercuri seară, Ben Affleck a explicat că fundaţia sa de caritate sprijină organizaţii comunitare din acea regiune a Africii, despre care renumitul actor a spus că a fost "afectată grav de un război extrem de traumatizant", scrie Agerpres.

După ce au concurat şi în episodul precedent, Ben Affleck şi Jamie Ding trebuiau să răspundă corect la încă două întrebări înainte să câştige marele premiu al emisiunii.

Care au fost ultimele două întrebări

Întrebarea de 500.000 de dolari a fost următoarea: "Ce mare realizare a avut loc la doar două luni după ce un articol din The New York Times afirmase că aceasta nu se va produce înainte să treacă 1 milion până la 10 milioane de ani?".

Răspunsurile posibile erau: divizarea atomului, clonarea unui mamifer, primul zbor cu avionul şi vaccinul împotriva poliomielitei.

Jamie Ding a indicat imediat varianta C - primul zbor cu avionul -, iar Ben Affleck a fost de acord cu acel răspuns.

Actorul hollywoodian a declarat: "Îmi amintesc acest lucru doar pentru că a existat în viaţa mea o perioadă în care petreceam mult timp căutând exemple ale unor situaţii în care presa s-a înşelat. Da, pur şi simplu la întâmplare. Şi mi-am amintit cumva, vag, în subconştient, despre The New York Times şi fraţii Wright şi că toate acestea s-au petrecut în 1905 sau în 1903 sau în 1904".

Jamie Ding a spus: "Cred că în 1903". Răspunsul lui l-a făcut pe prezentatorul emisiunii, Jimmy Kimmel, să glumească spunând că Ding este "mult mai inteligent decât Matt", referindu-se la bunul prieten al lui Affleck, Matt Damon, care a participat şi el în acest concurs televizat anul trecut, alături de Ken Jennings, prezentatorul emisiunii "Jeopardy!", câştigând la rândul său marele premiu de 1 milion de dolari.

Totuşi, concurenţii Ben Affleck şi Jamie Ding nu erau foarte siguri şi au utilizat opţiunea ajutătoare 50-50 pentru a elimina două răspunsuri greşite, în urma căreia au rămas afişate pe ecran răspunsurile "divizarea atomului" şi "primul zbor cu avionul".