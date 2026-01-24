Se manifestă, în schimb, la tinerii sub 25 de ani. Asta pentru că cei de vârsta a doua se îngrijesc, mai mult fac sport își schimbă partenerii mai des și caută să se distreze. În timp ce tinerii au devenit preocupați de un viitor incert.

Sociologii americani și japonezi de la universitătile Darthmouth și Niigata au analizat statistici de sănătate mintală din Europa și Statele Unite începând cu anii 90.

Corespondent PRO TV: „Majoritatea indivizilor aflați la maturitate deplină, chestionați între 2009 și 2018, intrau într-o categorie extremă de suferință sufletească. Cel puțin asta mărturiseau la controalele medicale periodice. Acea generație născută în anii 60-70 simțea primele semne ale sănătății în declin, care vine după ”floarea vârstei”. Copiii mari plecau de acasă, relația de cuplu suferea de rutină și aveau mai puține șanse de a avansa la serviciu”.

Graficul arată că spaima de incertitudine a ajuns în prezent la valori minime, la generațiile mature de azi.

Reporter: Cum vi se pare acum viața duneavoastră?



Bătrân: „Fericită, liniștită. Le luăm și din mers, ne adaptăm”.





Tot mai mulți tineri suferă de anxietate

Surprinzător este că anxietatea s-a mutat la tineri. În 1993, 2,5% dintre cei sub 25 de ani se declarau depresivi. Incidența a crescut la 6,6% în 2024 la bărbați și aproape 10% la femei. Unul din factorii citați de cercetători este folosirea intensă a rețelelor sociale.

Bărbat: „Eu sunt farmacist de profesie și observ că tinerii nu mai vor ceea ce presupune contactul cu oamenii. Este erodant fizic, psihic. Mi se pare că tind spre ceva mult mai comod”.

Dan Petre, sociolog: „Petrec foarte mult timp în aceste universuri digitale și în principal în social media. Iar principala tensiune e dată de comparație. În acest moment, rețelele de socializare sunt ca niște vitrine în care ne punem ce avem mai frumos, dar incită foarte mult la comparație”.

Îngrijorător e că, spun autorii, frica de viitor a generației active nu e înlăturată de un salariu bun la locul de muncă actual, iar acest tipar al generațiilor este identic în toate țările studiate.





