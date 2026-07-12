Una dintre echipe chiar a fost nevoită să apeleze din plin la imaginație, pentru că nu a avut voie să folosească deloc condimente.

După probe desfășurate în multe locuri spectaculoase din țară, concurenții MasterChef au ajuns într-un spațiu în care disciplina și precizia sunt reguli de la care nu se abate nimeni: baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Gina Pistol: „Acest sezon nou vine cu foarte multe deplasări prin țară, în locuri minunate. Bătălia se restrânge, găștile se încheagă, pentru că o să vedeți și voi, sunt oameni faini, oameni minunați și s-au împrietenit.”

Cei 13 concurenți au fost împărțiți în trei echipe și au avut de pregătit masa pentru 37 de militari. Au gătit preparate din bucătăria românească, franceză și americană, însă una dintre echipe a trebuit să se descurce fără niciun condiment.

Chef Cătălin Scărlătescu: „E ceva spectaculos. Abia aștept să-i hrănesc. Nu am absolut nicio emoție pentru că eu gătesc. Dacă îmi puneai arma în mână, tremuram ca varga.”

Chef Florin Dumitrescu: „Astăzi avem ca temă să gătim pe gustul a trei naționalități care se află în bază.”

Chef Sorin Bontea: „Sezonul acesta avem concurenți foarte buni, parcă mai buni ca niciodată. Deja au început să se organizeze mult mai bine, au învățat, încep să învețe.”

Concurenții s-au bazat pe gustul natural al ingredientelor și pe tehnicile de gătit deprinse pentru a-i convinge pe militari.

Concurent: „Totul a ieșit așa cum ne-am dorit, chiar dacă echipa noastră a fost pusă în unele dificultăți.”

Concurent: „Am lucrat împreună, chiar dacă am avut dificultăți și important, eu cred, că la sfârșit este că am reușit.”

Militarii care s-au așezat la masă aveau așteptări mari.

Cum s-au descurcat concurenții și cine a trecut mai departe vom afla din toamnă, odată cu debutul noului sezon MasterChef, la PRO TV și pe Voyo.